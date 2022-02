Lille : Un tout nouveau type de commerce va voir le jour

Les deux jeunes filles sont passionnées par cet univers et veulent partager cette admiration avec des personnes aux mêmes centres d’intérêt. Les personnes sans aucune culture sur le pays sont évidemment les bienvenues.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les deux jeunes filles se concentrent sur ce projet. Émilie a décidé d’arrêter son travail pour partir dans le monde de l’entrepreneuriat. Anaïs étudiait en alternance dans le monde des jeux vidéos, mais a également arrêté. Toutes deux passionnées de communication et restaurations, elles ne pouvaient pas faire autre chose.

Anaïs et Émilie viennent de lancer une campagne de crowdfunding afin d’ouvrir le Joha Café, coffee shop d’inspiration sud-coréenne à #Lille : https://t.co/If98KX2dNU

Un coup de téléphone a bouleversé la vie d’Anaïs :

Même le nom de l’établissement était déjà réfléchi par Émilie, qui a décidé de nommer ce coffee shop le Joha Café. Un terme bien pensé, Joha signifie de nombreuses choses en Corée, mais correspond surtout à la notion d’amour.

On veut créer un espace chaleureux où les gens apprécient venir. Ce sera un lieu fait par des passionnées pour des passionnés… ou pas ! On veut aussi faire connaître la K-pop et la culture sud-coréenne à des personnes éloignées de cet univers