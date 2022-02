L’appareil de cuisine révolutionnaire vendu chez Lidl

Le géant allemand de la grande distribution, connu pour ses catalogues à petit prix et ses appareils indispensables, s’invite cette fois-ci dans nos cuisines avec un nouveau gadget à prix invincible et tout le monde se l’arrache déjà.

Le “must have” pour votre cuisine

Fondée dans les années 30, l’entreprise allemande est aujourd’hui présente sur plus de 20 pays en Europe. L’enseigne est l’une des préférées des Français. Il faut l’avouer, Lidl est expert en matière de bons plans accessibles à tous. Une gamme large de : thermos, robots de cuisine, couettes et bien d’autres, ont conquis le public. Cette fois-ci encore, l’enseigne frappe fort et lance une nouvelle ligne d’appareil pour nos cuisines.

Les addicts de la cuisson vapeur vont être au paradis avec le nouveau produit cuiseur-vapeur. Il est d’ailleurs disponible en grande surface. Cet appareil vous accompagnera tout au long de vos repas. Il sublimera la saveur de vos aliments : en effet, cuisiner à vapeur n’agresse pas la nourriture et permet une cuisson qui préserve son arôme. Ça change du four ou de la poêle ! Vous allez réapprendre à découvrir les saveurs de certains aliments.

Test cuisson vapeur en cours #monsieurcuisine #lidl. Choisir le programme sur l’écran, mettre les ingrédients et lancer le programme 🤪🤪. Simple et surtout mega rapide pic.twitter.com/IyQ0AQrV0E — Doc Talons 💉💉💉 (@doctalons) October 30, 2019

De plus, cet appareil vous permettra de bénéficier des vitamines de vos légumes. Cuire au four, implique très souvent, de cuisiner la nourriture à haute température. Cela entraine une dégradation des oligo-éléments et des vitamines. Au contraire, la cuisson à vapeur aidera à préserver tous ces éléments.

Ce petit gadget vous permettra de cuisiner plus light. Eh oui, la cuisson vapeur, c’est un mode de cuisson qui ne fait appel à aucune matière grasse. Mijoter des bons plats tels que la viande ou le poisson sans y ajouter du beurre ou de l’huile peut vous changer votre mode de nutrition. Cette pratique est d’ailleurs reconnue comme la plus légère des cuisines. En plus d’être légère, la préparation de vos repas sera d’autant plus rapide. Si vous êtes pressé ou n’avez pas envie de vous prendre le chou avec des heures de cuisson : ce gadget deviendra votre meilleur allié.

Un appareil accessible à tous

Composé de trois étages, vous pourrez cuire divers aliments en même temps. Pratique, non ? Les paniers peuvent supporter jusqu’à 3 litres chacun, ce qui vous laisse largement de quoi cuisiner pour une grande famille. Son usage est très simple et ne requiert aucune manipulation étrange. Il faut ajouter de l’eau dans l’ouverture latérale. Le liquide tient pour 1 heure de cuisson.

Le bas de l’appareil est équipé d’une ventouse et tous les éléments sont amovibles, ce qui vous sera très facile lors de votre vaisselle. Son prix est à 19,99 euros et il est garanti 3 ans. Pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus par le produit, Lidl propose également un petit hachoir. Constitué d’acier inoxydable, il dispose de 4 lames tranchantes. Il peut hacher, couper et mélanger vos fruits et légumes. Disponible aussi en grande surface, il est très fiable et toujours à petit prix. Pour la modique somme de 16,99 euros, il vous accompagnera tout au long de vos repas.