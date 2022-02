Toulouse : Un concept très apprécié dans les grandes surfaces

Une caisse pas comme les autres

Le magasin Carrefour de Labège se différencie des autres enseignes, il soumet une caisse à laquelle on peut échanger quelques minutes avec une caissière.

Un concept innovant

Une caisse spéciale est ouverte depuis peu au Carrefour de Labège. En effet, une blabla caisse est à disposition, et permet un échange plus long entre l’employé derrière la caisse et le consommateur. Un concept inspirant, qui privilégie les contacts humains et la bonne humeur.

Le concept est né aux Pays-Bas. L’idée est de présenter à nos clients une caisse, où ils peuvent discuter autant qu’ils le veulent avec nos caissières. Il n’y a aucun impératif de temps, cela permet de tisser un lien avec le client. On revient à la base du commerce

Recréer des liens sociaux forts

Le concept est si apprécié qu’il concernera bientôt tous les magasins Carrefour de France, une initiative qui ne pourra qu’améliorer le quotidien de certaines personnes. 250 magasins sont concernés et devaient intégrer ce concept il y a quelque temps déjà. Toutefois, la crise sanitaire a retardé ce projet et un seul magasin a installé ce dispositif.

Des pancartes indiquent quelles sont les blabla caisses d’un magasin. Pour l’instant, une seule caisse sera concernée, mais le personnel n’exclut pas d’en ajouter au fur et à mesure si le concept est toujours aussi apprécié des consommateurs. Au vu du succès du dispositif, le phénomène devrait prendre de l’ampleur.

Les caissières sont volontaires

Pour certaines personnes, les courses constituent une activité très importante dans la journée. Les personnes âgées sont les plus concernées, elles ne sortent pas beaucoup et se diriger vers un magasin peut s’avérer être une activité intéressante. C’est cette clientèle qui est la plus heureuse de discuter avec les employés de Carrefour.

Rien de mieux que le sourire d’un caissier pendant un échange de plusieurs minutes. Carrefour l’a bien compris et a eu l’intelligence d’apporter une solution au problème.

Le concept est super, on rigole un peu et on prend notre temps. Le personnel est souriant, on passe un très bon moment. J’aime faire mes courses sans me presser, les “blabla caisses » sont parfaites pour moi

Les employés ne sont en rien obligés d’accepter de travailler à une blabla caisse. Le magasin propose l’idée et les volontaires sont assignés au poste. Ainsi, les adhérents au projet peuvent y contribuer et le personnel moins à l’aise n’est pas obligé de participer.

Ce n’est pas pour rien si les clients se plaisent à l’idée de faire leurs courses. Il est clair que les caissiers prennent de plus en plus de plaisir à exercer leur profession. Pour certains professionnels, c’est un plaisir de partager un moment avec la clientèle.