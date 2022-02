Strasbourg : Les Bains Municipaux réservent à nouveau des créneaux aux femmes

Une réouverture qui inquiète

L’ouverture des sublimes Bains Municipaux de Strasbourg était très attendue des habitants. Quelques aménagements et rénovations ont été faits, dans le but de fournir une expérience optimale aux visiteurs des Bains. Cependant, un élément a surpris la population : la fin des créneaux non-mixtes, pourtant en place depuis la création des lieux.

Depuis la réouverture du lieu historique le 8 novembre dernier, le collectif “Les Bains pour Toutes” s’est mobilisé, expliquant que pour lui cette disparition n’était :

Ni un oubli, ni le fruit du hasard

Il explique que ces créneaux sont nécessaires pour permettre aux femmes, peu importe qui elles sont, de profiter de l’infrastructure : “Dans une société où les regards sont encore trop souvent sources de jugement et de malaise, nous demandons à ce que chacun et chacune puisse bénéficier de cet espace sans crainte du regard de l’autre sexe.”

Les femmes du collectif précisent que les Bains ont toujours proposé des créneaux mixtes et non-mixtes et qu’il n’a avait “aucune raison de revenir dessus”. Un échange a été réalisé avec Colette Audebert, directrice des Bains, et l’élu municipal en charge du projet. “Notre demande a été sympathiquement écoutée et a reçu une oreille bienveillante de la part de la directrice des Bains municipaux et aucune opposition politique. C’était déjà cela de gagné.”

Une reprise de créneaux non-mixtes pour bientôt

L’adjoint municipal à la santé publique et environnementale, Alexandre Feltz a déclaré que la réouverture de créneaux non-mixtes, c’était “acté”. La reprise des créneaux pour les femmes devrait arriver dans “les prochaines semaines”, avec également d’autres nouveautés.

Un projet coconstruit

La décision revient à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg, car les Bains appartiennent à la ville. C’est la direction des Bains qui s’occupera en revanche de la mise en place des changements et aménagement. Cette dernière explique “être présente pour garantir la viabilité du projet […] d’un point de vue opérationnel et organisationnel”.

Alexandre Feltz précise : “Nous travaillons tous ensemble de façon fluide.”

S’adapter à la demande des utilisateurs

L’adjoint au Maire précise que les Bains s’adapteront à la demande et aux besoins des utilisateurs. Ainsi, les créneaux non-mixtes pour les femmes reprendront dans quelques semaines. Certains créneaux seront pareillement réservés aux hommes, et peut-être que des créneaux nudistes pourraient être un jour instaurés, si cela est une demande du public. Des changements pourront donc avoir lieu, en fonction de leur utilité aux visiteurs ou non.

Cette réponse devrait donc plaire au collectif, qui expliquait il y a quelques mois : “Pour plein de raisons et de parcours de vie, suite à des mutilations, traumatismes, handicaps, obésité, vieillesse, cicatrices, choix personnels… Nous pouvons avoir besoin de nous réapproprier nos corps.” D’autant plus que les Bains ont toujours proposé des créneaux non-mixtes depuis leur création.