Ligue des champions : Soirée étrange pour Ousmane Dembélé

Un match mitigé

Entre sifflements et applaudissements, toutes les émotions ont traversé le Camp Nou en ce jour de match de Ligue des champions.

Une entrée mémorable

Cela fait plusieurs semaines que les supporters barcelonais sont fâchés contre Ousmane Dembélé. La période difficile de l’ailier s’est sûrement terminée lors du huitième de finale contre Naples. En remplaçant le jeune Adama Traoré, l’international s’est fait siffler par tout le stade. La demande de Xavi concernant cette haine n’a pas été entendue, le moral du joueur a dû prendre un sacré coup.

🔵🔴 Très remuant lors de son entrée face à Naples, Dembélé a retourné l'opinion des supporters en sa faveur#BarcaNapoli https://t.co/9j5457RnJt pic.twitter.com/HgA6QhtnHc — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2022

Le joueur a vécu un mercato difficile. Annoncé à Paris ou Chelsea, il n’a finalement rejoint personne et reste au moins jusqu’à l’été au FC Barcelone. Même s’il est talentueux, il n’est pas assez décisif et trop irrégulier pour pouvoir faire la différence sur le terrain. Toujours pas de prolongation pour l’attaquant, qui devrait partir cet été dans un autre club.

Une bonne performance

Les sifflets pour son entrée n’ont pas été les seuls. Une fois le ballon au pied, les supporters reprenaient le sifflement pour faire comprendre au tricolore qu’il n’était plus le bienvenu dans le club. Cependant, Dembélé s’est montré combatif, l’ailier s’est libéré et a proposé beaucoup de solutions. Sa volonté de sortir vainqueur du match a été entendue par le public, qui a transformé les injures en applaudissements.

À deux doigts de conclure, Dembélé a su se différencier et apporter sa touche personnelle. On a retrouvé le Barcelonais créatif, impliqué et sérieux sur tout le match. Plusieurs occasions ont prouvé qu’il n’avait aucune envie de perdre face aux Italiens. Même s’il n’a pas marqué, il a apporté un rythme de jeu intéressant et a montré qu’il maitrisait le cours du jeu.

Le moral affecté par la situation

Même si les sifflets sont devenus des ovations, on imagine mal Dembélé oublier que le public s’en est pris à lui. Il est compréhensible que les supporters soient en colère. En revanche, le comportement n’était pas adapté à la situation et risque d’affecter le moral du prodige français.

Je me demande à quel point il sera affecté, mais ils doivent savoir que quand ils sifflent pendant que l’on joue, ça ne fait pas du bien à l’équipe

Le Barça n’a pas signé une mauvaise performance, la tactique était prometteuse et le travail collectif encourageant. Dembélé a beaucoup participé à la réussite du club, il confirme qu’il se donnera au maximum jusqu’à son départ.