Les boissons miracles pour dire au revoir au choléstérol

Le cholestérol est un réel problème qui, à terme, si l’on ne le prend pas au sérieux, peut s’avérer grave pour le cœur. Il est pourtant parfois difficile de le combattre et de se faire plaisir. Beaucoup de choses sont à prohiber. Ici, on va vous montrer que certaines boissons peuvent mêler santé et plaisir !

Le cholestérol : qu’est-ce que c’est ?

Vous avez un taux de cholestérol élevé. Cela n’est pas quelque chose à négliger. Au fil du temps, si vous ne faites rien, des risques cardiovasculaires importants peuvent faire leurs apparitions. Il est important de connaître ses limites, les aliments et boissons qui font plaisir en étant en bonne santé.

On a tous et toutes une idée vague de ce qu’est le cholestérol, d’autant plus qu’il y en a deux ! Un bon et un mauvais. Mais à quoi ça sert le cholestérol ? Le cholestérol est-il dangereux ? Les réponses ici 👉 https://t.co/vRq6JjaPL4#santé #cholesterol pic.twitter.com/kgn30EcKPP — Maintenant Vous Savez (@mntvoussavez) February 8, 2022

Une chose est certaine, rien ne sera jamais comparable à l’eau. Si vous avez un fort taux de cholestérol vous allez devoir dire adieu aux sodas. Ces derniers sont trop sucrés. Certaines boissons ont des bienfaits qui vont vous aider à réduire le taux de cholestérol. En effet, ce dernier est nécessaire à notre organisme. Cependant, il faut veiller à ne pas confondre le “bon” du “mauvais”. Il y en a un qui est constitué de lipoprotéines de haute densité, qui est donc bon pour l’organisme. Le mauvais, quant à lui, est constitué de lipoprotéines de basse densité.

Les boissons qui vous feront plaisir

Certaines boissons sont connues pour avoir beaucoup de vitamines, moins acides gras saturés, etc. Ceci est très bon pour un organisme avec beaucoup de cholestérol.

Les laitages, c’est fini. Privilégiez le lait de soja en substitution. Le lait est un liquide gras et sucré qui aide la solidification des os, mais n’aide pas du tout à se débarrasser des acides gras. Il contient par ailleurs moins de 0,28% de ceux-ci. C’est donc un produit de substitution, si vous aimez le lait, qui est idéal.

Les jus de type : canneberges, pomme et tomate sont remplis de bonnes propriétés. Pour la canneberge, l’anti-oxydant est très sain pour la circulation sanguine. Pour la pomme, c’est la pectine qui va être une bonne caractéristique, car elle permet la détoxication du sang. Enfin, la tomate est très riche en lycopène qui favorise la réduction de notre problématique.

Les infusions naturelles sont de bonnes alternatives également. Il a été démontré par des études scientifiques que le thé vert est excellent pour la diminution du cholestérol. Les plantes, comme le pissenlit, le curcuma et la cannelle sont des facteurs facilitant la diminution de celui-ci.

Vous pouvez également porter votre dévolu sur des boissons à base de cacao . Toutefois, ne croyez pas que vous pourrez vous en sortir avec un chocolat chaud. Celui est trop sucré et contient généralement du lait. Privilégiez des boissons végétales de cacao. C’est un aliment connu pour avoir des bienfaits sur votre moral. Alors, laissez-vous tenter.

Enfin, avec toute proportion gardée, vous pouvez vous laisser aller à un petit verre de vin rouge. C’est un alcool qui augmenterait le taux de lipoprotéines de haute densité. Celui-ci est bon pour votre organisme.

Voilà, vous pouvez maintenant vous abreuver tranquillement sans craindre des conséquences pour votre santé.