Tout savoir sur le Brow Lift !

Vos sourcils vont définir en partie votre visage. Selon la forme et l’intensité qu’ils prendront, votre visage laissera transparaitre une émotion que vous voulez faire ressortir chez vous. Ils vont aussi permettre d’intensifier votre regard, c’est pourquoi, il ne faut absolument pas les négliger. Évidemment, il existe un grand nombre d’astuces beauté pour prendre soin de vos sourcils, mais dernièrement, c’est la technique du Brow Lift qui séduit le plus grand nombre.

Le Brow Lift qu’est-ce que c’est ?

Alors que la mode était aux sourcils géométriques et dessinés à la perfection à la Kim Kardashian, la nouvelle tendance est celle du Brow Lift. Cette technique permet d’obtenir des sourcils plus épais, plus volumineux et mieux dessinés.

Le Brow Lift peut porter à confusion avec son nom. En effet, le terme Lift peut faire penser au lifting, mais attention, car cela n’a rien avoir avec cette technique.

La méthode cosmétique du Brow Lift est arrivée de Russie et permet de sublimer le regard en un instant avec des sourcils plus nets.

Le maquillage temporaire est très à la mode en ce moment et de plus en plus de personne l’adopte.

En effet, une fois obtenu le résultat souhaité, il suffit de ne plus y toucher. De plus, c’est un gain de temps le matin lorsque l’on doit se préparer, mais également d’argent. Une fois la prestation effectuée, si l’on suit les recommandations à la lettre, l’investissement sera largement remboursé comparer aux dépenses liées aux produits classiques à utiliser chaque jour.

Comment adopter le Browlift ?

Le Brow Lift permet d’obtenir un rendu plus naturel, ce qui séduit la clientèle française. Contrairement au Mircobalding et son caractère permanent, le Brow Lift est temporaire et convainc donc plus de monde. Cette technique peut être adoptée par tous types de sourcils et nous allons vous expliquer comment les acquérir.

La technique pour obtenir les sourcils de vos rêves

Le Brow Lift consiste à épaissir et rehausser les sourcils en visant à fixer individuellement chaque poil dans une position précise.

Cette technique ne doit pas être confondue avec celle du Brow Lamination qui sera plus intense et épaisse alors que le Brow Lift sera plus doux et naturel.

Selon Marie Lakspere , fondatrice des salons Les Cils de Marie :

Le Brow Lift, c’est comme le rehaussement de cils. On travaille les poils pour qu’ils deviennent plus faciles à coiffer et pour que l’on puisse leur donner la forme que l’on veut

Généralement, cette technique s’effectue en institut par une professionnelle qui va pouvoir vous donner des conseils en fonction de votre couleur de peau et forme du visage, quelle sera la meilleure forme de sourcil à adopter. Cette prestation coûte entre 90€ et 150€ selon les instituts.

Les étapes pour acquérir ce style

Si vous souhaitez réaliser ce style vous-même c’est possible aussi. En effet, si vous avez un gel transparent, vous pouvez plaquer vos sourcils vers le haut. Répétez ce mouvement à plusieurs reprises pour obtenir l’effet liftant. Bien sûr, le caractère temporaire de la prestation ne sera pas présent ici et vous serez contraints de recommencer chaque jour.

En institut, il faudra commencer dans un premier temps par ramollir les poils afin qu’ils deviennent plus facilement manipulables.

Ensuite, l’application de deux lotions se révèle importante pour la tenue de la prestation qui va suivre. Selon l’envie du client, il est possible d’appliquer une teinture sur les sourcils.

Après avoir effectué la forme souhaitée, des soins réparateurs deviennent essentiels pour garder le sourcil bien net.

Ensuite, il ne reste plus qu’à uniformiser le rendu et éventuellement épiler des sourcils.

Vous connaissez désormais tous les secrets du Brow Lift alors il ne vous reste plus qu’à franchir le pas et à l’adopter.