Tout ce qui va changer sur les impôts locaux en 2022 !

Les impôts locaux sont constitués principalement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière. Ceux-ci financent donc les collectivités locales. En 2022, quelques changements vont apparaitre. Au mois de décembre, la loi de finance a été votée. On vous dit tout sur ces évolutions.

La taxe foncière est augmentée

En effet, comme dit précédemment, celle-ci est une partie des impôts locaux. Elle est vouée à augmenter. À la différence de la taxe d’habitation, cette dernière s’adresse à ceux qui sont propriétaires d’un logement et non qui l’occupent. Selon l’INSEE, elle fera face à 3,4% d’augmentation. C’est une estimation qui reste à revoir. En effet, la référence de loyer sera définie en fonction de 12 mois des derniers loyers. Cela ne va pas être favorable aux ménages qui voient une inflation croissante depuis des mois. Depuis 10 ans, cette taxe a augmenté. Au cours de la dernière décennie, elle a augmenté de 28%.

Un débat qui a d’ailleurs suscité des avis différents. En effet, l’Union nationale des propriétaires immobiliers s’est exprimée par rapport à cette hausse. La cause serait la suppression de la taxe d’habitation.

Le président de l’UNPI a déclaré :

Maintenant, il faut trouver des fonds et dépouiller une fois de plus les propriétaires. [..] Ça ne va pas monter seulement avec l’inflation, je vous le garantis. Les Français peuvent commencer à faire des économies parce que la facture va être douloureuse.

Ce à quoi la ministre chargée du Logement répondu :

Nous nous sommes engagés à compenser totalement la suppression progressive de la taxe d’habitation. Ce gouvernement a maintenu les dotations aux collectivités locales à l’euro près pendant tout le quinquennat, alors que ces dotations avaient baissé sous le quinquennat Hollande.

La réforme sur la taxe d’habitation

En effet, celle-ci connait déjà un abattement depuis quelque temps. Beaucoup, par ailleurs, en sont exonérés. Toutefois, certains contribuables continuent encore à la payer. En effet, il reste encore 20% des foyers qui n’ont pas une exonération complète de celle-ci. Toutefois, ceux qui y sont assujettis bénéficient d’un allègement. Pour la fin de l’année 2022, il y aurait 65% d’allègement. Jusqu’ici, il était de 30%. En 2023, on voudrait que celle-ci fasse partie de l’histoire ancienne, et qu’aucun ménage ne continue de la payer. Cette réforme, lancée en 2018, par Macron a été un grand bras de fer. Elle aura pourtant été réussie.

La taxe d'habitation, c'est une injustice qui pénalise les ruraux. #NosTerritoiresEnMarche pic.twitter.com/1sUEsmtrlN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2017

À cause de l’inflation citée précédemment, une revalorisation au barème de l’impôt sur le revenu va être établie. Il ne reste plus qu’à voir si le gouvernement arrivera à mettre en place des mesures de finances adaptées à la situation actuelle. Comme on le sait, cette dernière va avoir des répercussions encore longtemps dans l’avenir.

Vous savez tout sur les changements qu’apporte la réforme. Les impôts locaux ont connu des évolutions ces dernières années et personne n’est d’accord à l’unanimité sur les hausses ou baisses de ces derniers. D’ici à 2023 il y aura encore des changements. L’avenir nous dira si cette suppression totale de la taxe d’habitation et l’augmentation massive de la foncière sera une bonne idée.