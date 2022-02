F1 : Quel avenir pour Lewis Hamilton ?

Une saison riche en émotion

Les amateurs de Formule 1 ont été servis en 2021. Le championnat a fait face à un duel au sommet entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Britannique fait son retour après un repos bien mérité.

Un tout nouveau modèle

La F1 W13 a enfin été présentée par l’écurie Mercedes. L’occasion parfaite pour découvrir ce nouveau modèle que pilotera le célèbre Lewis Hamilton. Après une petite période à l’abri des regards, le second au championnat est revenu sur un point. En effet, il a affirmé être excité à l’idée de retrouver les circuits pour la prochaine saison.

C’est très excitant de découvrir la nouvelle voiture, elle est incroyable, a commenté Lewis Hamilton. Maintenant, il n’y a que le chronomètre qui nous donnera la réponse sur ses performances. Ça représente des centaines et des centaines d’heures de travail

Un modèle moderne aux couleurs argentées qui a tapé dans l’œil du sportif. Les touches de bleues ajoutent un côté soigné au bolide. De quoi affoler les internautes sur la toile, déjà partisans de ce modèle unique.

Lewis Hamilton se sent prêt pour cette saison 2022 ! 🎙 "Si vous pensiez avoir vu le meilleur de moi en fin de saison, attendez de voir celle qui arrive."#F1 pic.twitter.com/pLMsr9CdUB — Off Track (@OffTrack_FR) February 18, 2022

Un retour prévu

Le Britannique est donc revenu sur le fait qu’il se soit écarté pendant un moment après le résultat du championnat. Le duel fou entre lui et Verstappen ne s’est pas terminé comme il l’aurait voulu. Toutefois, malgré les rumeurs sur la probable retraite d’Hamilton, le pilote assure qu’il sera présent pour la saison qui arrive.

Je n’ai jamais dit que j’allais arrêter, j’aime ce que je fais. C’est un privilège de travailler avec cette équipe, avec cette famille. Il fallait que je prenne du recul, entouré par mes proches. À un moment donné, j’étais prêt à revenir et à rattaquer avec Toto Wolff et George Russell

Des objectifs déjà établis

En plus d’avoir confirmé sa présence pour la saison 2022, Hamilton a évoqué ses intentions. Sans grande surprise, le pilote a pour but de remporter le championnat. Malgré son âge, il reste l’un des profils les plus sérieux pour prétendre au titre de meilleur pilote. Après le duel acharné face à Verstappen, il ne pouvait pas baisser les bras et s’en aller ainsi.

C’est surréaliste de dire que ça fait déjà 10 ans qu’on travaille ensemble avec Mercedes. L’objectif est de remporter le Championnat. On va élever la barre dans les zones que personne ne pouvait imaginer avant. Ça va être une saison excitante. Avec George, on va emmener la voiture dans la bonne direction

Les fans de F1 peuvent souffler, ils ont enfin la réponse à la question qu’ils se posaient tous. Hamilton n’a pas dit son dernier mot et compte bien prouver qu’il n’est pas une légende pour rien.