Les exclus sur le nouveau Batman !

Si vous adorez le personnage de Batman, vous devez sans doute être à l’affut face au nouveau film mettant en scène l’un des plus grands héros de tous les temps. Mais, alors qu’est-ce que ce film avec Batman aura de plus que les autres ?

La sortie du nouveau Batman

Tandis que les films sur le personnage de Batman sont longs sur la liste, une nouvelle version est sur le point d’être diffusée sur nos écrans. En effet, depuis environ 1990 des adaptations en film se succèdent. L’une des adaptations les plus marquantes de l’histoire de Batman est sans doute la trilogie cinématographique The Dark Knight. Évidemment, avec la nouvelle adaptation, cela pourrait changer les choses et elle pourrait marquer davantage les esprits.

La nouvelle aventure du héros

Cette fois-ci, c’est le célèbre acteur Robert Pattinson qui incarnera le rôle de Batman. Un personnage surprenant pour l’acteur qui n’a pas réellement l’habitude d’apparaître dans cet univers.

Robert Pattinson and Zoë Kravitz break down how they built a new take on the DC Universe's dark knight and feline burglar in #TheBatman. Our digital cover story: https://t.co/1Iw4vZMrDy pic.twitter.com/CHHFT0EWAJ — Entertainment Weekly (@EW) February 16, 2022

Le témoignage d’un acteur

Lors d’une interview pour Melty, l’acteur Jeffrey Wright qui interprète le rôle du détective Jim Gordon dans The Batman s’exprime sur le film. Il explique pourquoi cette adaptation est différente des autres, mais également que cela passe surtout par une équipe impliquée

Ce qui différencie notre film des précédents, c’est le fait que nous l’avons fait ensemble. Les autres films qui sont sortis avant ont été faits par un différent groupe d’acteurs, de réalisateurs et d’artistes. Donc ces films sont une sorte d’univers à eux seuls, une Gotham différente. Ce que nous faisons dans ce film est en lien avec la version de Gotham de Matt Reeves et ce que font les autres acteurs autour de nous.

Il ajoute ensuite :

La version de Gotham de Matt Reeves est très spécifique et je pense qu’elle est justifiée. On espère qu’elle fera avancer l’arc historique de la franchise. Il a choisi d’ancrer son histoire dans une tonalité et une énergie de film noir, centrée sur un mystère et le côté enquête, particulièrement pour Batman et Gordon. C’est donc ancré dans une authenticité qui, je pense, apporte une vision neuve sur la saga.

Selon l’acteur, cette version sera alors totalement inédite et n’aurait pas recherché le même but que les précédents réalisateurs. Cette fois, la démarche se révèle authentique, ce qui devrait apporter la nouveauté que cherche le public.

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP — The Batman (@TheBatman) December 27, 2021

Le personnage unique de Batman

Le personnage de Batman est iconique et traverse les années. Appartenant à l’univers de DC Comics dès 1939, le héros a finalement trouvé sa place dans diverses variétés de médias.

Le producteur de The Batman s’est ensuite exprimé sur la popularité du personnage qui pour lui n’était pas prête de faiblir.

Il y a un truc au sujet de ce mec qui est simplement quelqu’un qui a un passé tragique, et qui fait régner la justice d’une façon très intrigante. Son super-pouvoir c’est de subir une punition. Je pense qu’avec toutes les injustices dans nos vies, dans nos sociétés, on ne veut pas forcément du côté justicier car cela semble un peu mal, mais on est aussi intéressé de voir ce mec qui a beaucoup de principes, de règles, et je pense qu’on veut voir une personne faire face à ces injustices et les frapper au visage.

Les traumatismes du personnage et son rapport avec sa double-vie seront bien abordés dans l’adaptation que nous pourrons retrouver dès le 2 mars prochain au cinéma.