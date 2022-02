Le brow lift : la nouvelle tendance sourcils à ne pas laisser passer !

Le brow lift, la tendance aperçue sur toutes les stars

Toutes les mannequins et célébrités sont aperçues avec des sourcils à rendre tout le monde jaloux ! C’est notamment le mannequin Cara Delevingne qui a rendu populaire cette technique et les beaux sourcils épais. Cependant, depuis quelques années, les sourcils épais et bien dessinés sont sur tous les visages, particulièrement ceux du Clan Kardashian-Jenner, toujours en avance sur les différentes modes. Pourquoi ne pas les rejoindre ? Des sourcils faussement broussailleux vous donneront un regard sublime, digne des plus grandes stars de Hollywood. Pour cela, rien de plus simple que le brow lift, à réaliser en institut ou même depuis votre salle de bains.

Qu’est-ce que le brow lift ?

Le brow lift est une technique apparue assez récemment. Elle permet de rehausser, mais aussi épaissir les sourcils. En quelques instants, ils apparaissent plus volumineux et plus fournis. Cela est possible grâce à l’utilisation de produits appliqués sur les poils. Ceux-ci deviennent bien plus souples et peuvent ainsi être brossés en suivant la forme désirée. De plus, les sourcils restent intacts toute la journée ! Si vous le souhaitez, une option teinture, pour les rendre plus sombres ou fournis, est également envisageable.

Le brow lift en institut

Les esthéticiennes suivront trois étapes pour réaliser le brow lift parfait en institut. Tout d’abord, elles effectueront une taille. Tous les poils sont ainsi brossés vers le haut, puis coupés si cela est nécessaire. Ensuite est appliqué un premier produit, à la kératine. Il permet d’ouvrir les cuticules, pendant la pose de six minutes. Un deuxième produit est ensuite appliqué : une lotion, qui va venir ramollir et assouplir la kératine des poils pendant à nouveau six minutes. Grâce à cette recette magique, les sourcils deviennent très souples, ce qui les rend très simples à dompter. Le troisième est dernier produit est un soin qui nettoie les poils des substances chimiques, en les nourrissant ou en les réparant en fonction de ce dont vos sourcils ont besoin. Enfin, pour la touche finale, l’esthéticienne va épiler les quelques poils qui dépasseraient encore. Cela n’est jamais avant, car ça risquerait d’irriter la peau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cils Expert (@cilsexpert)

Le brow lift depuis chez soi

Si une expérience chez une esthéticienne ne vous tente pas, ou que vous souhaitez simplement tenter cette réalisation depuis chez vous, aucun problème. Vous pouvez entièrement réaliser un brow lift depuis votre salle de bains, sans aucun problème. Vous devrez alors vous munir d’un gel à sourcils transparent. Préférez-en un qui tienne toute la journée. Ensuite plaquez vos sourcils vers le haut et répétez ce mouvement plusieurs fois. Vous pouvez également utiliser un peigne à sourcils. Déjà, un effet liftant apparaîtra sur votre visage. Vous pouvez colorer vos sourcils avec un crayon ou un gel par-dessus, mais gare à ne pas avoir la main trop lourde, au risque d’apparaître ridicule ou d’avoir le regard sévère. Il ne vous reste qu’à vous démaquiller le soir. Évidemment, cette technique demande de recommencer chaque jour, mais vous n’aurez pas de risque de vous lasser.

Plus récemment, cette tendance était réalisée par les plus grandes influenceuses du monde de la beauté avec du savon. Encore assez méconnu, ce procédé s’est développé et certaines marques présentent maintenant leur propre savon cosmétique à sourcils. N’hésitez plus à tester cette technique !

À qui convient cette technique ?

Peu importe la forme de votre visage ou votre couleur naturelle, cette technique saura vous ravir. Elle donne beaucoup d’allure et de style à un visage, tout en apportant beaucoup de caractère au visage. En ce sens, chacun peut porter des sourcils “liftés”. Par ailleurs, il ne s’agit bien sûr pas d’un vrai lifting, simplement d’un effet créé.

En revanche, le brow lift n’est pas réellement adapté à des sourcils fins ou peu fournis à l’origine. En effet, on se sert de la matière déjà présente pour créer cette forme. Si vous avez des sourcils clairsemés, peut-être devriez-vous vous tourner vers le microblading, qui lui consiste à ajouter de la couleur. Cette technique est également semi-permanente.

Des avantages et des inconvénients

Si de nombreuses techniques existent concernant les sourcils, il est clair que celle du brow lift est la meilleure pour un effet volumineux. De plus, elle n’est absolument pas douloureuse et s’adapte à tous sans aucun problème, même aux femmes enceintes ou aux personnes portant des lentilles. D’excellents bénéfices à considérer si vous souhaitez vous faire une beauté. Il dure pendant près de deux mois, peu importe votre routine de soins et de maquillage habituelle. De plus, elle ne nécessite qu’une trentaine de minutes en institut, et moins de 5 minutes à la maison. Cela permet aux femmes pressées de pouvoir tout de même être dotées de sourcils parfaits, et d’une expérience relaxante dans un institut professionnel.

https://www.instagram.com/p/CN73atjoFWF/

Il est néanmoins important de s’assurer que les produits utilisés sont bien conformes aux normes de l’Union européenne, pour ne pas prendre de risque quant à votre santé. La méthode n’est pas encore très réputée en France, et tous les centres d’esthétique ne proposent pas ce service.

D’autre part, le brow lift peut avoir un effet asséchant autour de la zone. La peau aura donc besoin d’un petit coup de pouce, ce qu’une bonne crème hydratante règlera sans problème.

Le brow lift peut également constituer un budget important. Une bonne séance peut rapidement atteindre les 100 ou 150 euros. À raison d’une séance tous les deux mois pour maintenir des sourcils parfaits, cela peut créer un fort inconvénient. Un brow lift maison sera quant à lui moins cher, puisqu’il ne s’agit que de l’achat de produits cosmétiques.

Vous laisserez-vous tenter par cette nouvelle méthode pour des sourcils somptueux et parfaits en toute circonstance ? Le brow lift est celui qu’il vous faut, depuis un institut ou le confort de votre chez-vous.