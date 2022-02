Lille : Découvrez la programmation du festival Series Mania 2022

Des éditions toujours réussies

Près de 6 mois après le clap de fin de l’édition 2021, le festival Series Mania revient pour une semaine de projections et conférences à Lille. L’année dernière, le public avait largement répondu présent dans la capitale des Flandres, devenant un lieu incontournable. La ville entière passe à l’heure du festival, qui investit de nombreux lieux. Des invités de France et du monde entier s’étaient réunis, comme Olivier Marchal, Paul Mirabelle, Delphine Horvilleur, Steven Canals, Anny Duperrey ou même la star internationale Audra McDonald.

Cette année, les cinémas de la ville, mais également le Tripostal, accueilleront des activités, projections, conférences et rencontres entre les fans de séries et de très nombreuses célébrités et professionnels du domaine.

Le festival a la particularité d’être entièrement gratuit. Une opportunité exceptionnelle pour les habitants de la métropole et les visiteurs du monde entier. Les affiches donnent le ton :

Les grandes séries regardent le monde, et vous vous regardez quoi ?

Une édition 2022 qui s’annonce grandiose

La barre est mise chaque année de plus en plus haut, le festival cherche à se renouveler et à proposer au public des expériences dont ils se souviendront.

Des séries du monde entier

Le festival a l’avantage de mettre en avant des séries du monde entier pendant une semaine exceptionnelle. Les pays représentés seront, par exemple, la Suisse, Israël, la Belgique, le Canada, l’Irlande, la Chine, Singapour, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne. De quoi découvrir la culture et des programmes du reste du monde, choses que l’on ne voit que très peu fréquemment en France.

De multiples surprises et activités seront à découvrir tout au long du festival.

De nombreuses séries seront diffusées, de très nombreuses plateformes et chaînes françaises et internationales comme Arte, Netflix, France TV Slash, OCS, TF1… Les premiers épisodes de l’extrêmement attendue saison 2 des Chroniques de Bridgerton seront diffusés en exclusivité lors du festival. Vous pourrez également retrouver un grand nombre de séries en avant-première, ou de façon totalement inédite en France. Des séries mettant en avant les Hauts-de-France sont pareillement mises à l’honneur comme ce fut le cas l’année passée de Germinal et des Petits Meurtres d’Agatha Christie, dont les équipes étaient présentes au festival.

Un jury d’exception

Comme chaque année, le jury des séries est composé de figures du cinéma et du monde artistique. On retrouve Cécile De France, Berkun Oya, Christian Berkel, Shira Haas, Yseult pour la Compétition Internationale 2022, et Anne Berest, Sofia Essaïdi, Sophie Deraspe, Roni Alter pour le jury Panorama International.

Les invités d’honneur sont également très prestigieux. On retrouvera : Michael Hirst, Nathalie Baye, Mathieu Kassovitz, Isabelle Nanty, Ovidie, Stéphane Bern, François Busnel, Thomas Lilti ou encore Martin Hirsch.

Les présentateurs des soirées d’ouverture et de clotûre ne sont pas encore connus. On espère que les cérémonies seront aussi bien présentées que Daphné Burki et Alex Vizorek. Des prix seront par ailleurs remis par catégorie lors du festival.