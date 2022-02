La photo adorable de Matt Pokora et sa compagne !

La Saint-Valentin venant de passer, tous les amoureux ont témoigné leur amour pour ce jour si spécial. Le romantisme était à l’heure et entre les restaurants, les fleurs, les demandes en mariages, on ne voyait plus que cela sur les réseaux sociaux.

Mais, parmi tous ces couples épanouis, une attention particulière s’est posée sur le couple du chanteur Matt Pokora avec Christina Milian.

Your my favorite boy ❤️‍🔥 #happy4year the day we met where we met 4 years ago 🙂 pic.twitter.com/fovyONblJs — Christina Milian (@ChristinaMilian) August 4, 2021

Matt Pokora : la rencontre de sa compagne

En 2017, le couple officialise leur relation, depuis leur histoire a bien évolué, car en 2020 était l’arrivée de leur premier enfant Isaiah.

À leur rencontre, Christina avait déjà une petite fille prénommée Violet. Le chanteur a tout de suite adopté la petite fille et ils ont réussi à former une famille unie.

D’ailleurs le couple s’est marié en toute discrétion, ils habitent désormais à Los Angeles, mais effectuent souvent des trajets vers la France.

Leur histoire d’amour est digne d’un film romantique. Ils se sont rencontrés à Saint-Tropez le soir de leur anniversaire. Et oui, le couple avait déjà un gros point commun avant de se rencontrer : ils sont tous les deux nés le 26 septembre.

Pour leurs 3 ans, la jeune femme avait d’ailleurs posté une photo de Matt Pokora et elle avec la légende suivante :

Il y a 3 ans et 4 étés, je rencontrais mon meilleur ami, mon jumeau d’anniversaire et la pièce qu’il manquait à mon puzzle exactement au même endroit où nous nous tenons aujourd’hui

Un véritable coup de foudre pour les deux tourtereaux qui semblent s’être trouvés au bon moment.

Une histoire qui dure

Le couple approche bientôt de leur 5 ans et leur amour semble être resté intact.

Un match en amoureux

La veille de la Saint-Valentin, un événement extrêmement important à Los Angeles était prévu : le Super Bowl.

Cet événement marquant la finale pour le football américain a rassemblé plus de 110 millions de téléspectateurs.

Le couple vivant là-bas était obligé de suivre le match le plus important de l’année.

Matt Pokora et Christina Milian ont donc regardé chez eux avec un groupe d’amis cette finale avec conviction et ont d’ailleurs dû bien fêter la victoire des Los Angeles Rams.

Outre le sport, il ne fallait pas oublier la Saint-Valentin le lendemain…

Le jour des déclarations

Après ce match enflammé, on a pu compter sur le romantisme de Matt Pokora qui avait bien évidemment prévu un petit moment qu’avec sa chérie.

Le couple a donc partagé une photo d’eux au restaurant, Matt Pokora a laissé la légende suivante :

Valentine. Meuf très sympa, je pense qu’on va faire des gosses ensemble

Une phrase mignonne, sur le ton de l’humour, mais la réponse de Christina attendrie d’autant plus les internautes.

J’ai su à la seconde où j’ai posé mes yeux sur toi. Je suis à toi. Heureux pour toujours mon Valentin

Un amour passionnel et réciproque. Les internautes ne manquent d’ailleurs pas de réagir à cette publication et commente :

Superbe couple. Soyez longtemps heureux

ou encore :

Vous formez un véritable et plaisant couple. Je vous aime

Un couple validé par les internautes.