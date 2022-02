La fin de Plus Belle la Vie ? 

Alors que la série Plus Belle la Vie comptabilise 17 années d’existence, la page semble être prête tourner. En effet, plusieurs rumeurs annoncent l’arrêt définitif du feuilleton emblématique de France 3. Une nouvelle qui bouleverse les téléspectateurs qui s’empressent de partager leur inquiétude sur les réseaux sociaux.

Le feuilleton référence

Plus Belle la vie met en scène le quotidien des habitants du quartier du Mistral à Marseille. Cette émission diffusée sur France 3 en début de soirée est ancrée dans le quotidien des téléspectateurs. Pour certains depuis 17 ans, la série est le rendez-vous à ne pas manquer et les personnages sont presque des membres à part entière de la famille.

En effet, de nombreux acteurs jouent dans cette série et si pour certains le turnover est important pour d’autres leur place est gravée dans le marbre.

Au fil des années, on a pu voir grandir, vieillir et évoluer son personnage dans l’histoire, avec des intrigues toujours plus surprenantes les unes que les autres.

Après l’annonce révélée par le Figaro, plusieurs téléspectateurs témoignent de leur attachement à la série.

j’ai grandi avec, j’ai commencé quand j’avais 12 ou 13 ans. Il y a des personnages auxquels on s’attache. Le feuilleton a évoqué des sujets de société qui ont pu aider des gens. J’espère qu’ils repasseront tout depuis le début

Pour certains, il était même hors de question de rater un épisode :

Parfois ma soeur me téléphone et je lui dis que je veux regarder la télé. Alors, je lui dis que je vais prendre une douche pour couper vite la conversation et en fait c’est pour aller regarder ‘Plus belle la vie’

Plus Belle la Vie permettait également, pour d’autres, de se détendre après une dure journée.

C’est une émission qui nous coupe de la réalité, on oublie nos soucis, ça fait du bien au moral, on s’évade de l’actualité.

🔴 INFO LE FIGARO – La série «Plus belle la vie» va s'arrêter définitivement. Après 17 ans d'existence et quelque 4500 épisodes, le feuilleton quotidien éteindra bientôt les caméras. En cause: des audiences qui s'essoufflent. https://t.co/mc4bVlXxD1 — Le Figaro (@Le_Figaro) February 17, 2022

La fin de Plus Belle la Vie ?

Alors que le Figaro semble déjà avoir scellé le sort de la série, le groupe de production réagit et ne donne pas le même discours.

La concurrence s’intensifie

D’année en année l’audience sur les chaînes télévisées ne cesse de descendre. Ce phénomène s’explique en partie par toutes les plateformes de streaming en pleine expansion en ce moment. La jeune génération ne semble plus être séduite par le format classique.

La chaîne permet pourtant de pouvoir regarder en replay les épisodes diffusés, mais malgré tout, les audiences de la série sont en chute libre et son destin paraît en sursis.

Mais, la chute des audiences pour le feuilleton Plus Belle la Vie pourrait bien s’expliquer autrement.

En effet, depuis quelques années, TF1 diffuse les feuilletons Demain nous appartient ou encore Ici tout commence.

Les deux séries cartonnent sur la chaîne et volent la vedette à la série culte de France 3.

France Télévisions dément

L’information sur la fin de la série circule très vite et provoque rapidement un affolement général sur la toile.

France Télévisions décide de réagir face à cette révélation :

Notre contrat avec Newen (qui produit le feuilleton de France 3) s’arrête le 31 décembre 2022. Passée cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n’est pas la seule. Nous avons simplement rouvert les discussions, comme il y a deux ans.

Finalement, il reste encore un espoir pour les téléspectateurs de garder leur petit rituel avec le visionnage de leur série préférée.