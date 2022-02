Lille : L’invasion des perruches expliquée

Une apparition soudaine

Les perruches ont débarqué depuis bientôt 100 ans en France. Une venue inattendue qui n’a finalement rien changé au quotidien des habitants.

Une origine trouvée

Depuis 1950, des drôles de petits oiseaux s’invitent au décor du paysage de la région. Connues pour leur cri puissant et leur couleur verte, les perruches à collier sont soigneusement étudiées. Elles sont arrivées en France par les aéroports, c’est l’hypothèse la plus solide.

Le mois dernier, j'ai appris qu'il y avait un millier de perruches sauvages à Lille, je viens d'en voir un couple en allant au au travail. 😍 pic.twitter.com/hLN7PzgSTs — ClWryten ♄ (@Le_Wryten) February 3, 2020

L’oiseau s’est bien adapté au climat. Habitué à vivre plus de 10 ans, il s’est déplacé jusqu’au Nord de la France sans aucun problème et y trouve la nourriture qu’il souhaite sans grande difficulté. Depuis, il se fond particulièrement bien dans le décor et est apprécié de la population.

Des chiffres impressionnants

Les perruches à collier sont très organisées. En journée, elles bougent beaucoup pour se nourrir, mais pas d’insectes, seulement de graines et petits fruits. Le soir, elles retournent auprès de toutes les autres dans une espèce de dortoir. Ce dernier est à Roubaix

On retrouve environ 5 000 oiseaux dans la région. Roubaix n’est pas le seul lieu observé, on retrouve les perruches à Valenciennes notamment.

La perruche ne se montre pas agressive. Il a été rare de remarquer des attaques de la part de l’oiseau. La seule animosité constatable, c’est au moment de trouver la nourriture. L’oiseau se hâte de dénicher de quoi se nourrir et ne fait plus attention aux dégâts qu’il peut faire. L’espèce est encore étudiée avec attention, au cas où son comportement deviendrait semblable à celui d’autres régions.

En Inde, les perruches sont bien plus nombreuses et peuvent parfois fortement impacter les plantations et champs. Dans le Nord, ce cas-là n’est pas encore constatable

Le comportement à adopter

C’est un animal qui n’est pas très farouche, sauf en période de reproduction. Pour autant, il ne faut pas les nourrir, explique Florian Bastianelli. Il faut éviter de perturber l’écosystème, elles savent où trouver les ressources nécessaires à leur survie

La nourriture n’est pas la seule interdiction. En effet, les perruches ne peuvent pas être accueillies dans les différents foyers. Sans aucun instinct domestique, elles ne peuvent pas être apprivoisées. Sauvages depuis des dizaines d’années, elles adoptent un comportement instable et sont imprévisibles.

En effet, même lorsque la petite boule de plume tombe de son nid, il n’est pas autorisé de la garder. Il s’avère préférable de mettre en hauteur l’oiseau, afin qu’il soit hors de danger et en position plus confortable. Si l’état de l’animal semble vraiment mauvais, appeler un centre de soin reste la meilleure solution. En effet, rien de mieux que des professionnels pour s’occuper de ce genre de cas. Il est interdit de conserver une perruche à collier chez soi.