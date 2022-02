Jade Hallyday : L’anniversaire de son couple

Jade Hallyday, fille de Lætitia et Johnny Hallyday vient de publier des photos d’elle avec un jeune homme. En effet, la jeune fille de 17 ans est très suivie sur les réseaux sociaux et comme la plupart des jeunes filles de son âge, elle post des publications d’elle et de son quotidien. Il s’avère que Jade entretient une relation avec un jeune garçon depuis un an maintenant, l’occasion de faire sa plus belle déclaration d’amour.

La petite fille devient une jeune femme

Alors que la petite fille est née le 3 août 2004 au Vietnam, le couple mondialement célèbre de Lætitia et Johnny Hallyday décide d’adopter la petite fille. Le couple désirait un enfant depuis quelque temps, mais Lætitia rencontrait certaines difficultés à tomber enceinte.

Elle avait d’ailleurs révélé à Paris Match l’information suivante :

L’anorexie est sans doute responsable de ma stérilité. J’ai été enceinte plusieurs fois. J’ai perdu mon dernier enfant à 4 mois et demi de grossesse. C’était au moment où nous allions accueillir Jade. Personne n’en a rien su.

Le célèbre couple a donc changé le destin de la petite fille en l’adoptant quelques mois après sa naissance. De plus, ils ont d’ailleurs quatre ans après complété leur famille en adoptant la petite Joy.

Jade a alors vécu au près de ses parents adoptifs entre la France et les États-Unis. Elle suit sa scolarité dans un lycée français de Los Angeles. La jeune fille a dû faire face à la perte de son père, qui a d’ailleurs ému la France entière.

Mais, la petite fille est devenue grande et s’approche d’ailleurs de ses 18 ans.

Des belles déclarations d’amour

Jade Hallyday est actuellement en couple avec Michael Sean, apprenti mannequin et fils du producteur français Thierry Kelemmeniuk et de l’actrice britannique Gabriella Wright. Le jeune couple fêtant leur an de relation ont décidé de le partager sur les réseaux sociaux.

Des difficultés à surmonter

Jade Hallyday a d’abord publié un diaporama de photo résumant leur année passée ensemble avec la légende suivante :

1 an avec toi. Merci d’être dans ma vie. Merci d’être un si incroyable petit ami. Tu représentes tellement pour moi, mon amour. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et nous avons réussi à passer à travers tout cela, écrit-elle, avant d’ajouter : « Je garde tous nos souvenirs dans mon coeur et j’ai hâte de découvrir les nouveaux. Tu es une personne si formidable, ne change pas. Je suis si fière de ce que tu es en train de devenir, mon amour pour toi grandit de plus en plus chaque jour. Chaque jour on continue de grandir ensemble. Tu me rends si heureuse mon amour. Je t’aime.

Son amoureux a ensuite commenté à son tour :

365 jours avec toi c’est un grand tour de manège. Des hauts, des bas, des victoires, des défaites. Il y en a eu un peu de tout, quelle belle histoire. Que le meilleur vienne à nous, nous célébrons ceci aujourd’hui et pour les années à venir. Que je t’aime

Les deux amoureux ne semblent pas avoir passé une année paisible et ont dû vivre certaines turbulences dans leur relation comme ils semblent le sous-entendre. Malgré tout, ils ont réussi à passer au-dessus de ces embuches et continue de filer le parfait amour.

Un couple validé

Ce post Instagram a beaucoup fait réagir la toile et bien évidemment de nombreux messages de bonheur pour le jeune couple ont inondé la photo.

Mais, plusieurs réactions ne sont pas passées inaperçu. En effet, Lætitia Hallyday a liké la déclaration de sa fille, mais elle n’est pas la seule, car Gabriella Wright, sa belle-mère a commenté :

Je vous aime mes chéris !!!

Un couple validé par les deux belle-mères qui sont d’ailleurs de bonne amie dans la vie d’au quotidien.