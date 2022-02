Une nouvelle série inspirée des films cultes Alien !

Depuis de nombreuses années, la question de savoir si l’on est seul dans notre galaxie est une réflexion grandissante et à laquelle nous n’avons pas encore de réponse. Bien sûr, si l’on en croit l’immensité de notre univers, il semble logique de ne pas être les seuls à avoir développé une forme de vie. Cette idée a fait l’objet de multiples sciences-fictions sur nos écrans, mais la plus culte reste tout de même celle de la série de films Alien.

Aliens, cette science-fiction sur notre monde futur est devenue rapidement la référence en termes de film d’extraterrestre. En effet, cette vision apportée sur le monde de demain a conquis l’ensemble des téléspectateurs. Désormais, nous allons pouvoir retrouver une nouvelle série inspirée des films Alien.

Alors que la saga Alien comporte six volets jusqu’à maintenant, nous allons très bientôt pouvoir observer une toute nouvelle série sur le sujet.

Depuis sa première sortie en 1979, l’univers Alien a su se faire une place primordiale dans le cœur des téléspectateurs.

L’intrigue principale sur les extraterrestres est l’élément accrocheur du film, mais la particularité est également d’avoir une héroïne à la tête du film.

En effet, Ellen Ripley est la seule survivante du massacre durant un voyage spatiale et doit survivre avec un monstre à bord prêt à tout pour condamner la jeune femme.

Dans les quatre premiers volets, elle sera le personnage principal de l’intrigue et deviendra ainsi l’actrice incontournable de la saga.

