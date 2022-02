Un dispositif inédit pour apaiser les bébés transportés à l’hôpital

Une invention originale

Depuis quelque temps, les pompiers de la Moselle se sont vus adhérer au Calinange, un dispositif pour apaiser les bébés et enfants.

Le Calinange, une innovation pour les enfants malades

Inventé à Metz, le Calinange a été conçu par Aurore Saintigny et sa start-up Calinescence. Ce nouveau concept consiste en un boîtier, en forme de cœur, qui est capable d’enregistrer la voix, l’odeur et les battements de cœur des parents dont les enfants sont hospitalisés ou transportés en ambulance. Ne pouvant parfois pas être à leurs côtés, cette invention pourrait changer leur quotidien, permettant aux enfants d’être apaisés par une “présence” rassurante. Il ne contient ni onde ni écran. Il se pose sur la poitrine, afin d’enregistrer la voix et les battements cardiaques du parent, et sur la peau quelques heures afin que le boîtier s’imprègne de l’odeur de la peau. Le boîtier est ensuite mis dans une petite housse, cela procure au bébé ou à l’enfant une situation in utero.

#Innovation En test depuis + d'1 an dans 2 unités opérationnelles, @calinange_ permet de reproduire les battements du❤️des parents, leur voix et de conserver leur odeur pour rassurer & apaiser l'enfant lors de sa prise en charge. Il est désormais déployé dans 8 UO supplémentaires pic.twitter.com/YklpmCBGGm — Sapeurs-Pompiers de la Moselle (@SDIS57) January 28, 2022

Accompagner les enfants malades

Le but de ce boitier est d’aider les enfants malades, lors de transports à l’hôpital ou de longues périodes d’hospitalisation par exemple. Aurore Saintigny témoigne :

Il y a plein de moments où on ne peut pas prendre son bébé dans les bras, par exemple lorsqu’il est en couveuse, alors qu’on sent qu’il en a besoin.

Elle a elle-même été confrontée à cette difficile situation, son nouveau-né étant né prématurément et ayant donc passé les premiers mois de sa vie à l’hôpital.

Une fabrication dans le Grand Est

La fabrication est réalisée dans la région d’origine de l’entrepreneuse, qui explique : « Petit Bateau tisse le tissu de captation d’odeur, des entreprises de Moselle et du Grand Est s’occupent de la partie électronique, et un atelier de couture près de Metz fabrique les broderies ».

Les hôpitaux et les pompiers séduits par le concept

Avant de se lancer, Aurore Saintigny avait fait part de son idée aux services de réanimation néonatale de France, afin de s’assurer de l’intérêt et de l’utilité du Calinange. Aujourd’hui, la femme peut être fière, car plus de cent hôpitaux en France métropolitaine et d’Outre-Mer utilisent le petit boîtier.

Mais ils ne sont pas les seuls : les pompiers de la Moselle sont aussi tombés sous le charme : « Lorsqu’ils partaient en intervention, ils avaient finalement peu de moyens pour rassurer les enfants : ils gonflaient un gant pour en faire un ballon… Avoir ce genre de dispositif était intéressant à leurs yeux”, témoigne Aurore Saintigny. Après un test d’un an, le Sdis possède désormais dix Calinange dans huit unités du secteur (Metz, Thionville, Sarrebourg, Montigny…) Julie Kauholtz, cadre de santé chez les pompiers de la Moselle explique : “Généralement on travaille dans l’urgence, donc on s’est questionnés sur ce nouveau dispositif. Mais les équipes l’ont accueilli de manière très positive. Ce petit cœur, c’est comme un doudou pour les enfants, qui sont rassurés quand leurs parents ne peuvent malheureusement pas les accompagner jusqu’à l’hôpital. Le transport est beaucoup plus serein. »

Le Calinange devrait bientôt être utilisé par une centaine de Sdis partout en France. Certaines déclinaisons sont prévues, notamment pour les adolescents, mais aussi pour les aînés.