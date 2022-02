Batman un acteur terrifié par son rôle dans le film !

Batman, un super héros sans pouvoir particulier, incarne le justicier contre le crime par excellence. Ce personnage appartenant à l‘univers de DC Comics depuis 1939 a su traverser les époques et rester dans l’air du temps avec des adaptations en série et film. En 2022, le réalisateur Matt Reeves propose sa vision de personnage que nous aurons l’occasion de découvrir le 2 mars prochain au cinéma.

edward cullen as @thebatman, a thread 🔥 pic.twitter.com/El3wrQYdk9 — THE TWILIGHT SAGA 🍎 (@Twilight) February 18, 2022

Le nouveau Batman

Sujet primordial pour une adaptation de Batman, comment va être représenté la célèbre ville de Gothman. En effet, cette ville américaine fictive dans le monde de Batman a une importance cruciale et chaque réalisation a voulu la représenter à sa façon.

Et, d’après Jeffrey Wright qui interprète le rôle du détective Jim Gordon, Matt Reeves en a fait quelque chose de spécifique. Une ambiance assez sombre sur le ton de l’enquête devrait rythmer le film.

Autre information de la plus haute importance au sujet du film The Batman, et dont le rôle principal a été donné à Robert Pattinson. D’ailleurs, c’est un choix qui a surpris tout le monde. Le jeune acteur n’avait pas pour habitude de prendre ce style de rôle, mais également puisque certains téléspectateurs doutaient de sa force de caractère dans le personnage de Batman. En revanche, à la suite des premières images du film, les avis ont vite changé et l’acteur pourrait bien être la bonne incarnation de celui-ci.

La complexité d’un personnage

Outre le personnage de Batman qui comprend une complexité particulière, celui qui incarne celui du Sphinx comprend une difficulté supplémentaire.

Le rôle dans la peau

Lors d’un interview donné à Entertainment Weekly, l’acteur Paul Dano s’est confié sur ses difficultés à incarner le rôle du Sphinx dans le nouveau Batman.

Il y a eu plusieurs nuits durant lesquelles je n’ai pas aussi bien dormi que ce que j’aurais voulu, simplement parce que c’était compliqué de sortir du rôle de ce personnage. Cela requiert beaucoup d’énergie pour en arriver là. Parfois, c’est mieux d’y rester parce qu’en sortir pour y revenir est assez difficile.

En effet, ce personnage psychologiquement instable est l’ennemi juré de Batman. Il commet des crimes effroyables et laisse des indices et énigmes derrière lui.

Vengeance equals justice for both the Bat and the Cat. Watch the new trailer for The Batman now. Only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/2WOHg74jbP — The Batman (@TheBatman) December 27, 2021

Le côté sombre du Sphinx

Dans The Batman, le Sphinx a une place centrale et son personnage a été travaillé à la perfection. Il aura d’ailleurs son propre costume avec un masque particulier pour garder son côté anonyme et discret lors de ces crimes.

Le réalisateur a témoigné que lors d’une scène de Paul Dano, et le port de son costume n’a pas dû être évident à porter.

Il a enlevé le masque. Il était rouge écarlate.

L’acteur a d’ailleurs rajouté à cette anecdote son ressenti personnel :

Ma tête vibrait sous la chaleur. Je suis rentré chez moi ce soir-là, après un jour entier ainsi, et je n’ai presque pas pu dormir parce que j’avais peur de ce qui arrivait à ma tête. C’était comme être compressé par la transpiration et la chaleur, et le manque d’oxygène. C’était un sentiment dément.

Un personnage que l’acteur à donc réellement incarner en lui durant le tournage pour être dans la peau de celui-ci. Un travail difficile qui demande de grandes compétences d’adaptation. Malgré tout, l’acteur est fier du rendu et a hâte que l’on puisse découvrir The Batman.