Lille : Face à face avec son voleur, elle aide à son arrestation

Une erreur fatale du voleur

Le jeune voleur pensait avoir fait le plus dur en dérobant le téléphone de sa victime. Toutefois, un rendez-vous inattendu l’a condamné à finir en garde à vue.

La revente, accessible à tous

Le délinquant avait réussi à dérober le téléphone de sa victime à la station square Flandres, près d’Hellemmes. Cependant, ce jeune voleur n’a pas été au bout de ses surprises. En effet, une fois le vol effectué, l’auteur du crime a posté une annonce sur un site de vente. La mère et son fils n’ont pas hésité et ont tenté de démarcher le jeune homme afin de saisir le téléphone lors d’un rendez-vous.

La famille a fait preuve de sang-froid pour tenter de reprendre le téléphone, avec l’aide de la police, informée pour organiser l’évènement. Le stratagème a bien porté ses fruits et le téléphone a été repris.

Un rendez-vous à 20 h

Les policiers ont été ravis de pouvoir collaborer avec la famille de la victime. Comme par hasard, le rendez-vous a été planifié le soir, à 20 h, au même endroit que celui ou le smartphone a été volé. En effet, c’est au square Flandres que la rencontre a été faite.

👮‍♀️ – Vendredi 18 février 2022, un adolescent a été interpellé pour le vol d'un smartphone à Hellemmes, commune associée à Lille. La mère de la victime avait fixé un rendez-vous. pic.twitter.com/pZnVgmfhmJ — INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) February 21, 2022

Le vendeur de téléphone s’est donc retrouvé face à la Brigade anticriminalité. Rien de plus simple pour eux, qui n’ont eu qu’à saisir l’auteur du crime. Le coupable a directement reconnu avoir saisi ce téléphone et a été emmené au commissariat par les forces de l’ordre. Une erreur bête, qui lui a été fatale.

De nombreux cas dans la région lilloise

Ces derniers temps, les signalements de vols sont de plus en plus nombreux sur Lille et ses alentours. On remarque une forte hausse de petits actes criminels de la part de jeunes hommes. Même les quartiers les plus prisés comme le centre de la ville sont touchés par des hausses notables. Des chiffres inquiétants face auxquels la police ne peut pas faire grand-chose.

Dernièrement, rue Masséna, un voleur a été arrêté à son domicile et plusieurs dizaines de téléphones ont été interceptés. Un homme d’une trentaine d’années a été arrêté ce 20 février par les forces de l’ordre et avait été soupçonné d’avoir volé un téléphone. Une fois de plus, le coupable a reconnu les faits et a été placé en garde à vue.

La ville connaît un essor particulier, entre redynamisation des quartiers sensibles et hausse des arrivées en centre-ville. Connue pour son énergie, la ville subit une période plus compliquée. Le nombre de petits délits est en croissance constante, c’est un fléau difficile à traiter. Les rondes quotidiennes ne suffisent pas à intercepter tous les criminels, la ville va devoir instaurer de nouvelles stratégies pour contrer ce fléau.