Stranger Things : la fin de cette série iconique

Netflix propose de nombreux programmes plus innovants et inédits les uns que les autres. Toutefois, certains ont une attention particulière envers le public, et c’est le cas de Stranger Things qui séduit les téléspectateurs à l’international.

De ce fait, dès l’annonce des créateurs, les fans de la série s’enflamment, mais une dernière information vient calmer cet enthousiasme.

Une série qui séduit mondialement

Stranger Things, la série américaine de science-fiction horrifique ayant débuté en 2016 sur Netflix est un réel carton. En effet, c’est l’une des séries les plus regardées dans le monde.

Pour le moment, la série ne comporte que 3 saisons, mais en 2019, elle a été renouvelé pour une quatrième saison.

Ce tournage a pris énormément de retard dû à la crise sanitaire, et c’est seulement en 2022 que l’on va pouvoir observer les premières images de cette nouvelle saison.

L’ambiance de la série fait en partie son succès. En effet, elle possède une atmosphère bien à elle et son côté fantastique a su séduire le public. L’intrigue s’étalant entre 1983 et 1986, les réalisateurs ont su recréer cette époque avec le souci du détail.

Du nouveau sur la série phare de Netflix

Après un long moment d’attente d’une prochaine saison, les informations sont enfin tombées au sujet de la continuité de Stranger Things. Mais si l’une des informations va ravir les téléspectateurs, la seconde sera sans doute toute autre.

Une fin définitive

Quelques jours auparavant, la plateforme Netflix a annoncé la date de diffusion de la saison 4. Les téléspectateurs pourront retrouver leur série favorite le 27 mai prochain. Effectivement, il faudra encore attendre quelques mois. Cependant, l’attente en vaut la peine et désormais, ayant une échéance fixée, il ne reste plus qu’à faire des croix sur le calendrier jusqu’au jour J.

Toutefois, les frères Duffer, créateurs de la série ont annoncé la chose suivante :

Il y a sept ans, nous avions prévu l’arc complet pour Stranger Things. Nous envisagions alors quatre ou cinq saisons. L’histoire s’est avérée trop grande pour être racontée en quatre, mais comme vous le verrez par vous même nous nous dirigeons vers la conclusion. La saison 4 sera l’avant-dernière, et la 5 la dernière

Cette décision semble irrévocable et si les fans de la série sont très déçus par cette révélation, pour le bien du programme, ce choix est sans doute le mieux à prendre.

11 elevens on 11/11 set to the score of "Eleven" for ur viewing pleasure pic.twitter.com/HVzgHR4uFc — Stranger Things (@Stranger_Things) November 11, 2021

Une décision nécessaire

Si les scénarios peuvent être encore nombreux avec l’univers de Stranger Things, les créateurs souhaitent éviter les longueurs et être redondant dans son histoire. Afin de garder une bonne image de la série, le mieux est de s’arrêter sur une bonne note.

Néanmoins, cette raison n’est pas la seule qui incite les frères Duffer à mettre un terme à la série. Effectivement, l’âge des acteurs commence à poser quelques soucis pour être cohérent avec le scénario. Alors que les personnages ont commencé enfants, on a pu les voir grandir pour devenir des adolescents, mais suite à la longue pause due à la crise sanitaire, les acteurs ont vieilli plus rapidement que prévu.

Afin de garder une certaine crédibilité à l’histoire, le mieux est de clôturer définitivement cette belle aventure.