Strasbourg : Un projet de construction créé des tensions

Des conflits entre les citoyens et la ville

Les tensions sont palpables à Neudorf, les habitants n’ont pas le même point de vue que la commune concernant un projet dans un quartier en particulier.

Une discussion trop négligée

Si les habitants avaient été consultés pour le projet plus en amont, on n’en serait pas là. Le projet a été conclu avant l’arrivée de notre municipalité. J’accompagnerai les citoyens dans leurs revendications, que je comprends

La crise sanitaire n’a en rien aidé la communication entre les citoyens de ce quartier et la mairie. Plusieurs rencontres ont eu lieu, mais certaines décisions ont été prises sans l’accord des habitants, qui se révoltent donc face à la potentielle disparition de ce terrain.

Même s’ils feront en sorte d’aider le plus possible les habitants, les élus ne peuvent pas revenir en arrière et confirme que le projet aura bien lieu.

Un joli projet d’après la mairie de Neudorf

Nous sommes prêts, pour que les habitants s’approprient le projet, à faire intervenir un artiste alsacien pour une fresque au sol, à définir avec eux, nous ne pouvons pas faire plus

On voit mal comment les riverains pourront se satisfaire d’une simple fresque sur le sol. En attendant, la ville ne bronche pas et ne risque pas de revenir sur sa décision concernant le projet.

Une volonté de combattre

Les riverains n’ont pas dit leur dernier mot, ils affirment vouloir continuer à se battre pour sauver le terrain qu’ils affectionnent particulièrement.

Maintenir un projet sur le même lieu

Un terrain de sport sera tout de même construit par la ville et comprendra un parking. Cependant, le projet n’est pas encore concret, et il semble difficile d’imaginer comment cela pourra se réaliser.

L’engagement est de 15 ans, mais il ne garantit pas l’accès inconditionnel aux habitants. Ils parlaient de badges ou de clés, et d’horaires où nous pourrions y accéder

Le problème pour les habitants du quartier, c’est l’accès au terrain. En effet, la commune évoque un système pour accéder au lieu sur des plages horaires bien définies. Une solution que les citoyens préfèrent éviter, l’accès était libre jusqu’aujourd’hui.

Trop tard pour agir ?

Tant que la signature du permis de construire n’est pas faite, les citoyens ont encore la possibilité de pouvoir agir. La population cherche un moyen d’éviter la construction des bureaux, et de nombreuses personnes sont prêtes à aider la communauté pour lutter contre cette installation. Une fois la signature faite, seul le promoteur aura le pouvoir de décider du sort du complexe sportif.