L’album de Kanye West ne sera disponible que sur un baladeur à 200 $

Ye fait encore parler de lui

Quelques mois après la sortie de son album Donda, Kanye West a annoncé sortir la suite sur un nouvel album intitulé très sobrement Donda 2. Cependant, l’artiste ne fait jamais les choses à moitié et cette annonce était assez surprenante…

La diffusion musicale réinventée

En effet, Ye a annoncé que son nouvel album coûterait 200 dollars, et pour cause, il ne sera pas disponible sur les plateformes musicales de streaming habituelles, mais sur un lecteur musical d’un nouveau genre. Si avant, les artistes n’avaient pas beaucoup de choix pour diffuser leur musique, de nos jours, les innovations se succèdent. De quoi donner beaucoup plus de contrôle aux chanteurs, et de leur permettre de faire de la marge sur les ventes sans l’accorder à un quelconque label. C’est ce qu’a choisi de faire l’homme aux multiples talents Kanye West pour sa nouvelle création musicale. De quoi ne pas forcément plaire à ses fans…

Un dispositif musical étonnant

Ye a annoncé que Donda 2 serait disponible en exclusivité au Stem Player, un baladeur et lecteur de musique portatif. Il s’agit d’un nouveau moyen moderne de diffuser de la musique, car il a une spécificité de taille pour ceux qui le possèdent. En effet, le dispositif permet de contrôler certains éléments de la chanson lorsque celle-ci est jouée. L’utilisateur du Stem Player peut, dans une moindre mesure, remixer les chansons lors de leur écoute. Cela ne nécessite aucun équipement supplémentaire. Il est aussi doté d’un port USB-C, d’une compatibilité Bluetooth, d’une prise jack et de hauts-parleurs. Le petit boîtier coûte cependant la modique somme de 200 dollars.

DONDA 2 ONLY ON STEM PLAYER.

BUY NOW TO GET ACCESS ON THE DAY. 22.02.22 LINK IN BIO pic.twitter.com/jieaYGjFfy — STEM PLAYER (@stemplayer) February 18, 2022

Une déception pour les fans ?

C’est une innovation intéressante, mais est-ce que les fans de l’artiste seront prêts à dépenser une telle somme pour écouter son nouvel album ? Difficile à croire. Le Stem Player ne possède pas encore d’autres artistes et chansons. Peut-être que si cela se fait dans le futur, ce petit dispositif sera effectivement intéressant pour les amateurs de musique… C’est tout de même un processus que les artistes risquent de considérer dans le futur. En effet, et pour expliquer cette décision, Kanye a expliqué :

Les artistes d’aujourd’hui reçoivent seulement 12 % de l’argent généré par l’industrie. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre contrôle et de construire le nôtre.

Pour le moment, il précise que près de 67 000 Stem Player ont été livrés à leurs heureux propriétaires, qui se sentent désormais privilégiés. Ils auront le loisir d’écouter l’album en avant-première, et de modifier les morceaux à leur guise.

Ce n’est pas la première fois que Ye casse les codes quant à la sortie d’un album. En 2016, alors qu’il s’apprêtait à publier The Life of Pablo, il a donné l’exclusivité à la plateforme Tidal, de quoi mettre Spotify et les autres plateformes populaires dans l’embarras. Cela n’avait toutefois duré que deux mois, l’album fut publié deux mois plus tard sur toutes les plateformes.