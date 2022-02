13 millions de billets pour les JO de Paris 2024 en vente

Les Jeux de Paris

Alors que les Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin viennent de se clôturer dimanche 20 février. Quatorze médailles ont été remportées par les athlètes français – dont 5 d’or, 7 d’argent et 2 de bronze – atteignant ainsi la dixième place du classement des pays.

🥇 CHAMPION OLYMPIQUEEE 🥇 Quelle course 🥵 Intouchable, Quentin Fillon-Maillet a mené d'une main de maître cet individuel (20km) ! La première médaille d'or du clan tricolore 💫#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/4wjhy1CQr5 — Equipe France (@EquipeFRA) February 8, 2022

Paris est déjà sur les chapeaux de roues pour l’édition suivante. Plus d’informations ont été données quant à la tant attendue ouverture de la billetterie.

Des millions de tickets en vente

Le président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques & Paralympique Tony Estanguet, a donné un peu plus de précision sur les prochains Jeux Olympiques d’Été qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. Il a notamment évoqué la billetterie des Jeux Olympiques et son ouverture lors d’une interview pour Eurosport dimanche, qui laissait jusqu’alors de nombreuses interrogations : “Nous avons pour objectif de mettre en vente les billets au cours du premier semestre 2023, et même lors du premier trimestre. C’est notre objectif.”

13 millions de billets devraient ainsi être mis en vente, et c’est une priorité pour le comité. Ce travail s’annonce cependant colossal, puisqu’il désire qu’il y ait “des tarifs accessibles dans tous les sports”. La plateforme de vente n’a pas encore été annoncée. En revanche, le président du Cojop a tout de même indiqué qu’il était possible de s’inscrire au club “Paris 2024” pour avoir un accès privilégié aux billets.

C’est aussi ça la magie des Jeux Olympiques.

Un événement grandiose prévu

Paris souhaite que les prochains Jeux Olympiques soient mémorables. La cérémonie d’ouverture à elle seule devrait rester dans les annales, car pour la première fois dans l’histoire des JO d’été, se déroulera hors stade. 600 000 spectateurs se retrouveront donc sur les bords de la Seine parisienne pour vivre un événement spectaculaire. Il sera à la fois sur l’eau, sur la terre et aussi dans les airs, pour en mettre plein la vue aux habitants du monde entier. Six kilomètres seront occupés, avec près de 160 bateaux et 2 500 athlètes de 206 délégations.

Pour cette création, Tony Estanguet a suivi une problématique prometteuse : “Comment apporter de la valeur au plus grand événement que la France n’ait jamais organisé ?”

Nous sommes le 26 juillet 2024.

Vous êtes tous invités au plus grand spectacle de tous les temps.

You are all invited to the opening ceremony of the @Paris2024 Games ! pic.twitter.com/HvCmQGKWkm — Tony Estanguet – OLY (@TonyEstanguet) December 13, 2021

Un budget astronomique déployé

3,9 milliards seront alloués pour la planification et l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. Près de 97 % de cet important budget proviennent de financement privé.

Ce budget pourra ainsi financer de nombreux aspects des futurs Jeux, de la location à l’aménagement des sites à l’organisation des compétitions, mais également l’accueil des délégations et les hébergements et transports des sportifs du monde entier. Il faut aussi prévoir la sécurité sur tous les lieux de compétition et surtout, les sublimes cérémonies d’ouverture et de clôture qui sont prévues.