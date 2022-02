Les meilleurs smartphones à bas prix !

Le téléphone est un outil devenu désormais indispensable à notre quotidien. En plus de la génération Z qui est ancrée dans le numérique, il est essentiel pour les générations antérieures de maîtriser ce domaine un minimum.

Si à l’origine le téléphone était simplement un moyen de communication à distance, il a dorénavant de nombreuses fonctionnalités. En effet, il permet de passer des appels, d’être un appareil photo, un GPS et un divertissement sans faille. Le smartphone est à présent le regroupement de plusieurs outils dans un seul objet. Cependant, toute cette évolution a un coût et les smartphones sont de plus en plus chers. Heureusement, il existe plusieurs bons plans pour obtenir des smartphones à prix réduit.

Comment choisir son smartphone ?

Il existe un grand nombre de smartphones, mais comment faire la différence entre les choix possibles ? Quels sont les critères auxquels il faut porter une attention particulière ?

La qualité un critère important

La première question à se poser lors d’un achat comme celui-ci est de connaître son besoin et l’utilisation que l’on va en faire.

Si vous utilisez votre téléphone uniquement pour appeler vos amis, vous pouvez faire l’impasse sur certaines options, et ainsi réduire considérablement le prix de celui-ci.

En revanche, si votre téléphone est un outil pour votre vie personnelle ou même dans votre vie professionnelle, il faudra donc mettre un point d’honneur sur la qualité du produit.

Ces derniers temps, on observe plusieurs offres très intéressantes pour l’achat d’un téléphone. En effet, l’entreprise Rakuten propose des promotions sur au moins 3 modèles d’iPhone.

L’iPhone 11 de 64 Go avait pour prix initial 689 €, et est désormais à moins de 430 €. Le modèle date cependant de 2019 ainsi son prix a forcément baissé depuis. C’est une somme intéressante pour la qualité du produit. L’iPhone X de 64 Go est présenté à seulement 299 €.

Si vous n’êtes pas spécialement attaché au fait d’avoir le dernier modèle à la mode, vous pouvez foncer vers ces produits, car vous faites une bonne affaire. Cependant l’iPhone 13 est tout de même au prix de 769,99 € au lieu de 908,95 €. Une bonne occasion d’avoir le tout dernier produit d’Apple.

Un prix décisif pour l’achat

Apple propose des produits de qualité, mais qui peuvent être beaucoup trop onéreux pour certains. Si votre critère principal avant l’achat est le prix du produit, plusieurs modèles de téléphone peuvent vous intéresser.

La marque Xiaomi présente de bons smartphones avec des prix très raisonnables.

Deux modèles se démarquent, le Xiaomi Redmi 9C, très performant pour seulement 125 € et le Xiaomi Redmi Note 10. Ce dernier possède une technologie qui permet de reposer vos yeux. Il est à 230 €.

Des prix extrêmement différents de son concurrent Apple, qui garde une place particulière dans le cœur des consommateurs.

Deux teams se démarquent

Sur le marché, on remarque une grande fracture entre la team Apple et la team Android.

Mais, alors pourquoi ces deux concurrents s’opposent aussi fortement ?

La principale différence entre ces concurrents, est qu’Apple possède le monopole sur son système d’exploitation. Cela lui permet de fixer librement ses tarifs. Le prix était donc le facteur qui différenciait les concurrents. En revanche, cela n’est plus réellement vrai. La marque Samsung qui utilise le système Android rejoint l’iPhone sur plusieurs points, dont son tarif.

Le choix des consommateurs se porte principalement sur leurs habitudes à utiliser tel ou tel système d’exploitation.