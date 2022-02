Énorme clash entre ces deux stars du rap !

Des tensions de haut niveau

Ça n’en finit plus entre les deux rappeurs, qui ne cessent de se clasher depuis plus d’une semaine.

Un retournement de veste de la part de Booba ?

En effet, la plupart des personnes au courant de l’actu hip-hop se sont rendues compte que Booba avait dit du bien de Vald en interview. Le duc de Boulogne avait affirmé que l’originaire d’Aulnay-sous-Bois demeurait l’un des seuls à encore écrire des morceaux avec application. Cependant, il a ensuite dit tout l’inverse sur Twitter peu après. Pour ces propos, il a été lynché par toute la communauté rap, qui lui a demandé d’arrêter ses attaques.

Il est difficile de suivre les agissements du duc. En effet, Booba aime provoquer, ce n’est un secret pour personne, mais s’en prendre à Vald n’était certainement pas un bon choix. Le rappeur est connu pour sa communauté très impliquée et les commentaires sur Twitter en sont la preuve.

Le duc s’attaque directement à Vald

Plusieurs sujets sont ressortis sur les réseaux sociaux. Le duc de Boulogne s’interroge sur l’origine des stream. Il reproche à Valentin Ledu de ne pas avoir révélé les vrais scores sur la sortie de son album. De graves accusations, surtout que les chiffres dévoilés par le rappeur ont été vérifiés et approuvés par la Snep.

Ok @KonbiniFr vous pourrez venir filmer en loge le 15 juillet 🎉 pic.twitter.com/cQ07vpt89C — V4LD (@vald_ld) February 20, 2022

On souhaite découvrir quelle mouche à piquer Booba, qui ne s’est pas arrêté à ce simple reproche. Toutefois, Vald a vite répondu à son nouvel ennemi et l’a incendié de piques sur les réseaux sociaux. Des limites ont même été dépassées, les deux rappeurs en sont venus à parler des parents de leur rival. Des actes irréfléchis et sans aucun but précis.

Une histoire qui prend de l’ampleur

Cela fait maintenant une semaine que les deux stars du rap se bagarrent sur les réseaux sociaux. Un long clash, même si c’est loin d’être le premier pour Booba.

Booba, source récurrente de clashs

Le papa du rap n’en est pas à son premier coup d’essai. On connaît toutes ses histoires. Le père de famille s’est déjà embrouillé avec Kaaris, avec qui il devait organiser un combat de MMA en octogone. Cet évènement ne s’est finalement pas fait, Booba reproche encore à Kaaris de s’être “défilé”.

On dit de lui qu’il est en guerre avec tous les rappeurs francophones. Depuis qu’il est installé à Miami, il n’hésite pas à lancer des piques sur des stars qu’il ne trouve pas assez talentueuses. Un franc-parler qui lui coûte parfois cher…

Vald soutenu par sa communauté

Vald a pu compter sur sa communauté pour le soutenir. Son album fait l’unanimité, tous les amateurs streament le projet et ne reproche rien au rapeur comique et insolent. Il n’a pas hésité à répondre à Booba et s’est même moqué de lui. Vald montre une fois de plus qu’il se moque de cette guerre, même s’il n’hésitera pas à remettre le duc à sa place s’il le faut.