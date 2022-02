De nombreuses arnaques sur Blablacar

Une recrudescence des fraudes

Plusieurs personnes ont été les cibles de tentative d’hameçonnage, une technique qui consiste en l’extorsion d’argent de victimes. Quelques signalements ont été reçus récemment par la plateforme.

Des mystérieuses annulations de trajet

Un jeune homme, Valentin, a témoigné d’un incident de la sorte la semaine dernière. Il raconte sur son compte Twitter sa triste mésaventure.

Alors que son train est annulé en raison de la tempête Eunice, il choisit d’opter pour du covoiturage, par le biais de Blablacar. Il trouve un trajet avec une certaine Tiphaine, pour 9 euros. Mais le trajet n’aura jamais lieu, Tiphaine n’existant pas. Il est annulé, et Valentin finit par retrouver son argent. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Dans la hâte, il trouve un second trajet. Après que le trajet ait une fois de plus été étrangement annulé suite à une supposée “erreur de service”, la “conductrice” lui demande de passer par un autre lien Internet. Elle lui affirme par ailleurs que le trajet aurait bien lieu. Il doit alors payer 900,89 BYN (roubles biélorusses). Si elle lui explique qu’il s’agit des treize euros du trajet, Valentin ne s’aperçoit que trop tard que sa banque a prélevé près de 300 euros.

Il témoigne ainsi de cette escroquerie sur les réseaux sociaux, vendredi soir dernier.

Ce soir, je pense que j'ai failli être victime d'une grave arnaque sur @Blablacar, qui implique (peut-être) des hackers russes. J'ai envie de vous raconter ça au cas vous vous retrouveriez dans la même situation

(1/trop) — Valentin Hamon–Beugin (@BeuginHamon) February 18, 2022

Mais le cas de Valentin est loin d’être isolé. De nombreuses arnaques font surface sur la plateforme, qui a d’ailleurs reconnu une recrudescence du problème. Riyad, grand utilisateur de Blablacar lui aussi a failli subir une arnaque semblable. Un compte étrange sans aucun avis et sans photo de profil, un trajet mystérieusement annulé, une réservation et un paiement à renouveler. Mais Riyad ne tombe pas dans le piège :

Rien qu’en lisant le lien, je savais que c’était faux.

Blablacar désormais plus attentive

Un porte-parole de la plateforme a quant à lui expliqué : “Des profils frauduleux tentent d’inciter nos membres à communiquer et payer en dehors de la plateforme (notamment via des messages sur WhatsApp), c’est pourquoi il est essentiel d’échanger uniquement via l’application BlaBlaCar qui est 100% sécurisée.”

À partir d’hier, un nouvel algorithme a été établi et une campagne de prévention a été lancée. Le but étant de sensibiliser les utilisateurs à une bonne utilisation de la plateforme, mais également un renforcement de “l’identification des profils suspects et les bloquer automatiquement”. La plateforme invite à signaler tout comportement ou profil suspects afin que ceux-ci soient bloqués.

Comment éviter les arnaques ?

Certains éléments peuvent indiquer une arnaque. Parmi eux, un profil créé très récemment, voire le jour-même du trajet, qui n’a aucun avis utilisateur, sans photo de profil et dont l’identité n’est pas confirmée (il est possible d’ajouter sa carte d’identité pour la prouver de façon sécurisée).

Ensuite, il faut être prudent quant au prix proposé, et surtout, ne jamais passer par une autre plateforme que Blablacar. Autant d’éléments à surveiller pour ne pas risquer une arnaque.