Le policier suspecté d’avoir tué sa femme a été interpellé

Le suspect retrouvé dans le Var

Après près d’un mois de cavale en France, le policier accusé de féminicide a finalement été interpellé. Il était dans le Var, chez son père.

En cavale depuis près d’un mois

Amanda, 28 ans, a été retrouvée morte dans l’appartement de son compagnon à Paris. Accusé de l’avoir étranglée à mort, l’homme, un policier de Blanc-Mesnil de 29 ans, a été introuvable pendant près d’un mois. Il s’agissait alors du dixième féminicide de l’année. L’homme était armé.

Un appel à témoins a été diffusé le 11 février dernier et le suspect était inscrit au fichier des personnes recherchées, auquel tous les gendarmes, policiers et douaniers ont accès. Deux photos avaient également été diffusées à la demande de la justice. Il était déjà connu des services de police, pour faits de violences conjugales sur une autre femme. Il était jusqu’alors en cavale. Il a cependant laissé quelques traces, comme le 10 février dernier, quand il a retiré 1 500 euros à Breteuil dans l’Oise, à près de 100 kilomètres de la capitale.

10e #féminicide: Amanda Glain, 28 ans, aurait été tuée par son compagnon policier Arnaud B., âgé de 29 ans. Déjà connu pour violences conjugales, il est activement recherché depuis hier. Amanda a été retrouvée morte dans sa baignoire le 28 janvier 2022 à Paris (XIXe). pic.twitter.com/t7oH6Q4mJ8 — Stop Féminicides ✊💜 (@famifeminicides) January 29, 2022

Arrêté dans le Var

Le policier a été interpellé dans le Var. Il a lui-même contacté la brigade de la gendarmerie vers 9 h 45 ce matin, alors qu’il se trouvait à Montmeyan, près du lac de Sainte-Croix, chez son père. Le policier a été transféré et est désormais placé en garde à vue à Paris pour « homicide volontaire sur conjoint, concubin ou partenaire ». Le ministre de l’Intérieur l’a annoncé par le biais de son compte Twitter :

Une quinzaine de gendarmes étaient réquisitionnés pour l’opération, dans la petite commune de 600 habitants. L’homme a donc été interpellé sans encombre et immédiatement placé en garde à vue.

L’homme, policier, suspecté d'avoir tué sa compagne, a été interpellé sans incident ce matin. Il est désormais à la disposition de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 22, 2022

Retrouvé grâce à son père

Vendredi dernier, le père du policier a lancé un appel à son fils dans un message vidéo. Il lui demandait de se rendre, et que toutes les personnes qui l’ont potentiellement aidé se manifestent. Il demandait alors : « Arnaud, si tu me vois, si tu m’entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie la plus proche. […] Fais-le pour Amanda, fais-le pour ses parents, sa famille, on a besoin de savoir… Tu sais, je suis ton père et tu seras toujours mon fils. Maintenant il est temps de tout arrêter, dépêche-toi s’il te plait ». La vidéo a été diffusée par BFMTV. Ce message semble avoir convaincu le policier, qui n’a contacté les forces de l’ordre que quelques jours après la diffusion de la vidéo.