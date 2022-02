L’huile de ricin : le remède miracle !

Les cheveux sont un atout principal dans le monde de la beauté, c’est pourquoi il faut en prendre soin pour qu’ils deviennent beaux et doux. Nos cheveux peuvent être un révélateur de santé. En effet, s’ils sont abimés cela peut être dû à un entretien quotidien trop violent comme le fer à lisser au quotidien. Une mauvaise alimentation peut également avoir des répercussions sur vos cheveux.

De plus, les produits utilisés ne sont peut-être pas bien adaptés à vos besoins ou ont une piètre composition.

Quoi qu’il en soit, nous avons l’astuce beauté à adopter pour obtenir une chevelure parfaite : l’huile de ricin.

Pourquoi faut-il toujours avoir de l’huile de ricin chez soi ?

L’huile de ricin possède de nombreuses vertus très souvent inexploitées. Vous connaissez sans doute le nom de cette huile, mais vous n’êtes pas conscient de ce qu’elle va pouvoir vous apporter dans votre quotidien.

Cette huile est d’ailleurs utilisée comme les autres huiles végétales pour les produits cosmétiques. Et, d’après l’histoire, elle était déjà utilisée par Cléopâtre dans l’Antiquité.

Outre ses bienfaits hydratants et nourrissants, l’huile de ricin serait également anti-inflammatoire et pourrait, par exemple, calmer des migraines et vous apaiser.

La richesse en antioxydants du produit stimulerait le système immunitaire et pourrait accélérer la cicatrisation.

Comme vous pouvez le voir, cette huile possède de multiples vertus, car cela n’est qu’une partie de ce qu’elle s’avèrerait capable de faire.

En tout cas, plusieurs témoignages prouvent l’efficacité de l’huile sur les cheveux.

Dans cette vidéo, témoignage après 1 mois d'utilisation de l'huile de ricin sur la barbe 👌🏾https://t.co/nzFlOJb7Fu 👉🏾 Conseils d’utilisation GRATUIT sur WhatsApp 👇🏾https://t.co/P8Ldh4epMV 👉🏾 voir des avis d'utilisateurs via ce lien 👇🏾https://t.co/bVv4WsANam#huilericin pic.twitter.com/SWddjYmymH — Huile de Ricin Albatros (@huile_ricin) June 24, 2021

Le remède indispensable pour vos cheveux

Il est important d’adopter une certaine routine capillaire pour entretenir vos cheveux des agressions qu’ils peuvent subir au quotidien : chaleur du sèche-cheveux ou fer à lisser, les pinces qui cassent le cheveu, le froid, la pollution et plein d’autres éléments extérieur qui contribuent à l’apparence de vos cheveux. C’est pourquoi, pour améliorer cette routine, le mieux est d’utiliser de l’huile de ricin.

À l'intérieur :

💧 l'huile de ricin pour fortifier,

🌸 le cresson et la capucine pour favoriser la pousse,

🌱 l'arginine pour rendre les cheveux souples et doux

🌾 et les protéines végétales pour gainer et protéger la fibre capillaire. — MÊME (@MEME_COSMETICS) July 5, 2021

Quels bienfaits pour vos cheveux ?

L’huile de ricin sur vos cheveux, va principalement servir à les fortifier. En effet, étant riche en vitamine E, en minéraux et en acides gras, cette huile est le produit pour aider vos cheveux. Si vous avez des cheveux à tendance gras ou sec, l’huile de ricin s’adapte au deux.

L’apparence de vos cheveux sera naturellement mise en valeur grâce à une hydratation des pointes et longueur, avec une chevelure souple dont la croissance sera favorisée grâce au produit.

Comment l’utiliser ?

Pour commencer, il est préférable d’appliquer l’huile de ricin sur vos demi-longueurs, car c’est souvent l’endroit où vos cheveux seront les plus endommagés. De plus, si vous insistez sur la racine, cela pourrait accélérer le côté gras. C’est pourquoi, il faut l’appliquer en masque sur les pointes abîmées environ 30 minutes avant de bien rincer vos cheveux et faire vos shampoings habituels.

Afin d’obtenir ses résultats, il faut être rigoureux dans votre quotidien pour pouvoir observer les résultats après quelques utilisations.