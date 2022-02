Rennes : Cette étrange collection cherche un nouveau propriétaire

Une collection de taille

Ce Rennais ne peut pas avoir honte de la collection qu’il a à offrir. En effet, ce dernier détient plus d’une soixantaine d’animaux empaillés.

De longues années d’accumulation

Même s’il nie être un collectionneur, Marc Beluet dispose d’approximativement 70 animaux. Leur particularité, c’est qu’ils sont tous empaillés. Ce conférencier part désormais à la retraite et a décidé de vendre aux enchères ses 70 pièces. Cette dernière se déroulera à la maison enchères de Rennes, un lieu où il pourra dire adieu à ses curiosités.

Zèbre, girafe, ours polaire, flamant rose… "Rennes Enchères" propose une vente atypique d'animaux empaillés, exposés du lundi 21 février au jeudi 24 février, sous forme d’un cabinet de curiosité – via @OuestFrance https://t.co/aewlybC3SI — Rennes Live (@RennesLive) February 15, 2022

Après une quarantaine d’années passées à accumuler ces animaux, il est temps pour marque de les léguer à quelqu’un d’autre. La mode des animaux empaillés est très spéciale, mais Marc ne devrait pas s’inquiéter. En effet, il est fort possible qu’un acheteur lui reprenne rapidement la collection qu’il a construite.

Tout est en règle avec une traçabilité pour chaque animal que j’ai acheté. On m’a bien sûr proposé au cours de mes voyages des animaux qui avaient été braconnés, mais je n’ai jamais voulu en entendre parler, je suis absolument contre l’exploitation animale

Une tendance vite délaissée

Marc passait du temps à exposer ses animaux dans son hangar, ce n’est cependant plus d’actualité. Maintenant à la retraite, il préfère léguer cette grande collection à une personne qui le mérite. Même si les animaux risquent de lui rapporter une belle somme, il n’y pense pas et ne le fait que parce qu’il l’avait prévu.

Je n’ai aucune idée de ce que cela va me rapporter, assure-t-il. De toute façon, je ne fais pas ça pour l’argent

De nos jours, il n’est pas évident d’accueillir des invités dans un cadre rempli de ces bêtes empaillés. Marc est bien conscient que cette passion ne fait pas l’unanimité, mais ne semble pas inquiet sur le sort de ses 70 animaux. En effet, nombreux seront ceux prêts à investir pour ce groupe de curiosités.

Une occasion en or pour certains

Parmi les collectionneurs intéressés, on retrouve Yannick Marie. Ce dernier a chez lui un vrai musée de curiosités, une nouvelle tendance qui arrive en France. Ces pièces dédiées à des objets peu communs recueillent de tout et n’importe quoi, le thème frôle souvent une ambiance étrange et effrayante. Une passion qui ne touche pas tout le monde…

Toutefois, c’est un endroit parfait pour accueillir des animaux empaillés, d’autant plus que Yannick a une pièce de 60 m² pour saisir cette collection. Le Rennais attend avec impatience la mise en vente de Marc pour enfin pouvoir acheter de nouvelles pièces et agrandir sa collection. Il estime être la meilleure solution pour reprendre l’héritage que lui laisse Marc.