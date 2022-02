Lyon : La ville peut remercier cette bande de bénévoles...

Un geste appréciable

La ville de Lyon peut s’estimer heureuse de compter parmi ses habitants une trentaine de bénévoles prêts à tout pour redonner à la ville son éclat.

Une association qui s’active !

En effet, l’association Nettoyons Lyon agit dans l’ombre depuis maintenant une année entière. Avec déjà 66 tonnes de déchets récupérés, les bénévoles peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli ces derniers temps. Plus de 7 000 personnes ont participé aux différentes collectes pour rendre la métropole plus propre. Entre cleanwalks et pêche à l’aimant, Nettoyons Lyon fait tout son possible contre la pollution en ville.

♻️ L'association @nettoyonslyon a ramassé 3 750 bouteilles en verre jetées dans le quartier des États-Unis à Lyon. En 1h30, la trentaine de bénévoles a réussi à collecter pas loin de 600 kilos de verre 😳 pic.twitter.com/VGyb5QH5Pd — Le Progrès – Lyon (@leprogreslyon) February 22, 2022

Ce dimanche dernier, les bénévoles ont été surpris par le nombre de bouteilles en verre qu’ils ont retrouvé. Au total 3 750 bouteilles, exclusivement dans le quartier des États-Unis, ont été ramassées au cœur du 8ᵉ arrondissement de la ville.

On ne s’y attendait pas du tout ! Même en nettoyant le quartier de Saint-Paul dans le Vieux Lyon, un endroit supposé être touristique, on a ramassé plus de 350 kg de déchets

Le processus de nettoyage est simple : après avoir ciblé l’endroit qui va être sujet à la cleanwalk, l’organisateur va repérer les lieux pour ensuite diriger l’opération. Il faut compter environ deux heures pour assurer une marche efficace.

Une organisation exemplaire

La collecte est un moment précieux pour les bénévoles, qui ont tous hâte de savoir combien de kilos de déchets ils ont pu ramasser. À Lyon, beaucoup de zones sont cependant trop peu nettoyées, ce qui gâche grandement le paysage si prometteur que propose la ville. L’association lutte contre ce problème, mais sa réactivité seule ne suffit pas à voir des améliorations satisfaisantes.

Les bénévoles sont briefés puis divisés en petits groupes accompagnés d’un encadrant de l’association. Une heure et demie plus tard, on met en commun les déchets, puis on les trie par catégorie pour ensuite les peser

On constate évidemment un net progrès au niveau de la propreté de la métropole, même si tout n’est pas encore parfait d’après les amoureux de l’environnement.

Tous concernés par le mouvement

Personne n’est laissé de côté dans cette démarche engagée. En effet, peu importe votre âge, vous pouvez participer à cet évènement qui favorise le futur de la planète.

On a du 4 au 99 ans, des étudiants, des familles…Le tout dans une ambiance bonne enfant

Les personnes participantes à ces marches en groupe se sentent plus concernées par le problème. Des campagnes sont organisées par l’association, qui veut sensibiliser les professionnels, mais également les écoles. On espère voir un plus grand nombre de participants lors des prochaines collectes, Lyon est une belle ville qui mérite d’être bien entretenue.

Un superbe projet né depuis un an seulement, mais qui promet déjà de changer de grandes choses. La métropole de Lyon risque de constater de grands changements sur les années à venir.