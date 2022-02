Toulouse : Des travaux pour améliorer la vie des étudiants

Des travaux obligatoires

Un gros chantier démarre à Toulouse, le projet destiné aux étudiants ne fait que commencer, mais s’annonce déjà impressionnant.

Un projet naissant

Depuis maintenant deux mois, des chantiers de fouilles sont en cours à Toulouse. C’est au niveau de la cité administrative de la métropole que les recherches archéologiques se font. En plein cœur de la ville, personne n’aurait pu imaginer un chantier d’une telle ampleur. Toutefois, le but de ces analyses est bien précis.

Toulouse. Sur cet ancien parking en cœur de ville, un projet pour les étudiants va voir le jour #Occitanie https://t.co/HMD6iit6xw — Actu Occitanie (@actuoccitanie) February 22, 2022

Le terrain est une vraie mine d’or. Il conserve depuis des siècles les vestiges de l’époque médiévale. Des trésors plus récents devraient être trouvés par les chercheurs, qui datent sans aucun doute de la fin du XIXᵉ siècle. L’Arsenal de la ville se trouvait exactement à l’endroit où figure le terrain du campus.

Des fouilles précises et prudentes

Précisément sept archéologues sont en plein travail de recherche sur le terrain de plus de 6 000 m². Une fois les vestiges apparents, les chercheurs pourront enfin fouiller manuellement pour espérer faire de grosses trouvailles.

La fouille manuelle débutera par un nettoyage des vestiges et l’établissement d’un plan de masse permettant de définir la stratégie de fouille. Les méthodes de fouilles seront adaptées en fonction de la nature des découvertes, de leur complexité, de leur étendue et de leur état de conservation. Les fouilles vont durer jusqu’à mai 2022

Un projet de taille, aux nombreuses fonctionnalités

La ville de Toulouse n’y est pas allée de main morte sur le budget, elle compte bien offrir aux jeunes un bâtiment qui correspond à leurs besoins.

Un complexe polyvalent et moderne

La fouille n’est qu’une étape dans le vrai projet de la ville. En effet, l’ancien parking du campus va se transformer en un complexe comprenant de nombreux services. Salles de sport, amphithéâtres et locaux de médecine seront instaurés dans un tout nouveau bâtiment aux allures modernes.

Certains enseignants bénéficieront de nouveaux bureaux à l’intérieur de cette infrastructure. Le projet convient à tous les étudiants et professionnels de l’université. Il devenait utile que tous les étudiants puissent profiter de ce tout nouveau bâtiment pour que leur vie étudiante soit plus adaptée. Les jeunes ne sont pas dans une situation de précarité. Pourtant, ils ne disposent plus d’assez d’espace et commencent à se marcher les uns sur les autres.

Un projet coûteux mais nécessaire

Le coût total de ce projet plafonne autour des 18 millions d’euros. Avec une participation de quatre millions de la part de la ville, le campus peut s’estimer heureux et va profiter d’une nouvelle structure optimisée.

L’université s’agrandit, face à l’arrivée toujours plus forte des étudiants au sein de la ville toulousaine. Un bâtiment de presque 6 000 m² va pouvoir accueillir sans aucun problème les nouveaux entrants, déjà ravis de l’avancée des travaux. Une opération prometteuse pour redynamiser la ville…