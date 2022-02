Une microalgue capable de soigner l’acné ?

Un traitement révolutionnaire

Un brevet a été déposé par des scientifiques de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) à Nantes, quant à une microalgue qui pourrait bien sauver les personnes souffrant d’acné.

Une découverte française

Des recherches sont souvent réalisées sur des algues. Impossible à voir à l’œil nu, l’algue dont il est question pour ce traitement s’appelle la “Skeletonema marinoi”. Elle est très présente sur le littoral Atlantique. Son extrait naturel possède des propriétés très intéressantes pour les soins de la peau, quand les molécules sont photo activées.

Encore en phase de recherche, ce produit pourrait tout de même changer beaucoup de choses. Il semble avoir des propriétés pour traiter l’acné. Un brevet a été déposé en octobre 2021. Jean-Baptiste Béraud, ingénieur en biologie marine à l’Ifremer de Nantes, indique : “Ce traitement ne sera pas un médicament. L’idée n’est pas de remplacer d’autres traitements pharmaceutiques et dermatologiques, mais bien d’utiliser cette invention pour un usage cosmétique ou dermo-cosmétique.”

Un usage dermo-cosmétique

Le produit ne sera pas disponible à la vente avant au moins 3 ans. Le chercheur explique :

C’est difficile à estimer, mais je table sur trois à cinq ans pour avoir un produit développé, car la recherche prend du temps et est coûteuse.

Toutefois, ces produits devraient être disponibles à la vente, sans ordonnance en pharmacie pour le grand public, sous forme de crème à appliquer localement. L’extrait d’algue sera incorporé dans la solution. En la “photo activant’, grâce au soleil ou de la luminothérapie, la crème commencera à agir, sur une acné plutôt légère, qui concerne 80 % des cas.

Le fonctionnement de l’algue

Elle agit contre certaines bactéries de la peau, notamment celles responsables de l’acné.

Des propriétés contre les cellules cancéreuses

Les chercheurs avaient d’abord trouvé que l’algue était bénéfique sur des cellules cancéreuses, avant de s’apercevoir du potentiel qu’a cette algue sur cette maladie de peau. Cela a été observé, car “les molécules photo activables ont cette caractéristique, une fois excitées, de libérer leur énergie de façon non ciblée, et donc peuvent être efficaces sur la bactérie qui provoque de l’acné. À terme on pourrait trouver que l’algue est efficace sur d’autres pathologies, en continuant la recherche.”

Des algues anti-bactériennes

Le chercheur précise : “Une fois excitées par la lumière, les molécules présentes dans cette microalgue créent d’autres molécules qui éliminent les bactéries responsables de l’acné. D’abord, ce sont des algues aux propriétés anti-bactériennes. Et puis, l’extrait est naturel, c’est une solution « verte », sans solvants agressifs.” Cette microalgue pourrait également être utilisée pour réduire la production de sébum, qui peut être la cause de l’apparition de comédons. Le chercher conclue : “Cette crème, en atténuant les épisodes acnéiques, pourrait conduire à atténuer des situations où la pathologie devient sévère, en prévenant le problème à son début. Cela permet aussi de diminuer les antibiotiques et constitue quand même une alternative intéressante.”