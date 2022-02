L’avis de John Carpenter sur le tout dernier film Halloween

Un tournage en cours

Le tournage d’Halloween Ends a déjà commencé. La saga conçue par Carpenter aura bientôt 50 ans et les nouvelles versions n’en finissent plus. Les fans se demandent ce qui va arriver aux personnages emblématiques de la saga, qui se termine enfin après avoir procuré toutes les émotions possibles aux spectateurs.

La coproduction sera orchestrée une fois de plus par Big John, David Gordon Green s’occuper de la musique. Le dernier film en date, Halloween Kills, a été un pur échec sur les grands écrans. Certains rejettent la faute sur les circonstances sanitaires particulières. Il est vrai que la période n’a en rien aidé le cinéma à se développer. Seuls quelques films ont réussi à faire l’unanimité dans les salles consacrées au 7ᵉ art.

Jamie Lee Curtis dit adieu à Michael Myers : le tournage de Halloween Ends est terminé – https://t.co/nvafQm93Rr pic.twitter.com/F7BnxyH8H0 — Premierefr (@PremiereFR) February 23, 2022

Les réalisateurs et acteurs sont confiants sur la sortie de ce nouveau et dernier film. La saga devrait bien se clôturer, tant que l’issue pour les personnages comme Michael Myers satisfait les fans de la saga. On imagine mal une fin décevante, mais tout est toujours possible et les critiques sont de plus en plus dures.

Halloween Ends a toutes les chances d’enregistrer un meilleur score puisqu’il clôturera ce qui pourrait bien être l’ultime trilogie d’une franchise au cours de laquelle Michael Myers n’a cessé d’être ressuscité, souvent à l’encontre de son créateur

Des projets de grande envergure

Si la sage est censée s’arrêter au prochain film en salle, son créateur n’en a pas terminé pour autant. Le lancement d’un nouvel univers sur le thème pourrait tout changer.

Carpenter confiant

John Carpenter n’a pas dit son dernier mot concernant la série, il confirme avoir des projets sans vraiment indiquer lesquels avec précision. La saga de 1978 pourrait donc subir un coup de neuf. Il s’est exprimé sur le sujet.

Laissez-moi vous expliquer le business du cinéma : tant que vous rattachez le symbole du dollar à quoi que ce soit, il y aura toujours quelqu’un qui aura envie de réaliser une suite. Je n’en sais pas plus. Ils veulent vraiment en finir. C’est ce que David [Gordon Green] a en tête. Ça me va.

Un pari risqué

Halloween Ends est un premier pari risqué, qui saura déceler si oui ou non la création d’une nouvelle saga sera de trop. Après des films peu convaincants, plus le droit à l’erreur pour la création terrifiante de John Carpenter.

Patience est de mise pour les fans d’Halloween, une nouvelle trilogie serait une bonne nouvelle même si cela reste un défi légèrement risqué. Après les flops des anciens films, il faut que le concept redonne envie aux plus grands fans de revenir tenter une toute nouvelle expérience.