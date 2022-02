Une cantine propose ses repas non-consommés sur l’application TooGoodToGo

Limiter le gaspillage

La cantine de la commune de Tournedos-Bois-Hubert dans l’Eure a décidé de tester un nouveau concept, pour limiter les déchets alimentaires.

Qu’est-ce que l’application TooGoodToGo ?

L’application TooGoodToGo a été fondée en 2015 au Danemark. Elle permet aux commerces comme les boulangeries, les restaurants ou les supermarchés de vendre leurs invendus à des prix très réduits. Il est impossible pour les utilisateurs de savoir à l’avance ce que le panier à sauver contiendra. Plusieurs pays l’ont adopté, afin de limiter le gaspillage alimentaire. De plus, les utilisateurs sont ravis de consommer des repas de leurs endroits préférés en payant moins cher, ou d’en tester des nouveaux à moindre coût.

11 millions de Français utilisent l’application, dans près de 28 212 commerces ou établissements. 34 millions de repas ont ainsi pu être sauvés.

À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à lutte contre le #gaspillagealimentaire nos affiches de #sensibilisation sont de sortie 📸

Pour sensibiliser le grand public à lutte #antigaspi et à son impact sur #rechauffementclimatique #climat #TooGoodToGoFR pic.twitter.com/DJrS4VCpq9 — Too Good To Go FR (@TooGoodToGo_Fr) September 29, 2021

Une belle initiative

Afin de limiter le gaspillage alimentaire, la petite commune a décidé de revendre les repas que les enfants n’ont pas consommés. Pendant une période de trois mois, la cantine qui accueille quotidiennement une centaine d’élèves, va vendre le surplus par le biais de TooGoodToGo. Pour 3,50 euros, les utilisateurs peuvent venir chercher un panier :

Les agents de la cantine préparent les paniers, les conditionnent en barquettes, avec une étiquette pour la provenance de la viande et on informe surtout qu’ils doivent être consommés le jour-même.

Trente paniers ont déjà été vendus en un mois. Ils sont à retirer à la garderie entre 16 h 30 et 18 h. Cette initiative est en même temps idéale pour limiter les déchets, mais également pour consommer mieux et moins cher.

Beaucoup de déchets dans les cantines scolaires

Les déchets sont un problème récurrent dans les cantines scolaires.

Selon le syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui s’occupe de la restauration des élèves, 1040 kilos de nourriture ont été jetés lors de la dernière année scolaire écoulée. Sébastien Bonneau, son président, a donc voulu limiter ses déchets. Il se tourne un peu par hasard vers TooGoodToGo, qui propose aussi ses services aux Ehpad ou aux services de restauration scolaire. Il explique que TooGoodToGo reverse un euro par panier au syndicat, qui doit encore y déduire le prix des barquettes et l’abonnement annuel à la plateforme, qui coûte 40 euros.

Le reste de l’argent récolté sera utilisé pour l’école et le périscolaire : “Ça peut permettre de financer des jeux, des jouets ou une sortie”, explique le président. Il rappelle cependant ne pas faire cela pour obtenir de l’argent, mais pour “valoriser les déchets”.

🌍A l’occasion de la journée internationale contre le gaspillage, nous nous engageons avec @TooGoodToGo_Fr pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage ♻️ et son impact sur le climat Retrouvez des solutions ici : https://t.co/b277TbFQ4Y#AntiGaspi #environment #TooGoodToGo pic.twitter.com/dnUMcl6sOj — Demain la Terre 🥬🍏🍓 (@DemainlaTerre1) September 29, 2021

La responsable de la cantine depuis plus de vingt ans, Véronique Sanson, explique qu’avec un jour à trois kilos de déchets, il est au moins possible de faire six paniers. De quoi considérablement réduire les déchets quotidiens. Si le test s’avère concluant, peut-être que l’aventure se poursuivra pour la petite cantine.