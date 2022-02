Georges Lucas a donné son avis sur la nouvelle série Star Wars !

Le livre de Bobba Fett

Il était clair que la série ne comprendrait pas plus de sept épisodes en tout. Sans avoir bouleversé les fans, elle a été accueillie avec plaisir.

Le retour d’un personnage apprécié

Bobba Fett n’a fait que quelques apparitions rapides dans la saga des six premiers volets de Star Wars. Malgré cette petite apparition, le personnage est devenu l’un des plus appréciés de tout l’univers créé par Georges Lucas. C’est dans la vente de produits dérivés que le personnage a le plus cartonné.

Le Duo Mando & Boba Fett est incroyable dans The Book Of Boba Fett !!! ❤ #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/JMf30FWN82 — Star Wars Holo Side (@SWHoloSide) February 16, 2022

De retour sur la plateforme de streaming Disney +, le chasseur de prime compte bien prendre la place de son ancien employeur Jaba le Hutt pour gouverner une partie des terres de la planète Tatooine. Une vraie guerre éclate sur la planète aux deux soleils, là où tout a commencé pour les héros Skywalker.

Des annonces pour le futur de l’univers

Pour assouvir son désir de pouvoir, Bobba Fett va s’en remettre à sa nouvelle associée Fennec, mais également à Din Djarin (The Mandalorian) et son petit compagnon vert Grogu. L’ancien chasseur de prime a retrouvé son armure après s’être extirpé d’une situation très délicate. On ne devrait plus retrouver le héros sur les écrans, sauf s’il fait une apparition dans la saison 3 de The Mandalorian.



Les derniers épisodes se concentrent plus sur Grogu, qui fait le choix de retourner vers son ami Mandalorien plutôt que de continuer sa formation Jedi. Il semblait logique que le petit alien vert retourne auprès de son cher compagnon, même si une formation par un Skywalker aurait pu être une bonne source de divertissement.

Lucas rassuré pour la suite

Le producteur des six premiers Star Wars s’inquiétait au sujet de baby Yoda, qui n’allait peut-être pas suivre une formation assez poussée pour pouvoir se développer par la suite.

Une analyse des évènements

Lucas ne participe plus à la réalisation des créations Star Wars, mais continue de se délecter de ce que produisent ses successeurs. Le génie du 7ᵉ art se voyait inquiet quant au sort de baby Yoda, il craignait que ce dernier privilégie l’apprentissage de l’art Jedi. Georges Lucas continue de suivre l’aventure des personnages qu’il a créés et ceux qui les succèdent.

J’ai discuté avec George au sujet de l’Enfant, et il s’inquiétait surtout de savoir s’il aurait droit à une formation suffisante

Le sort de Grogu, rassurant

Lucas est rassuré, le petit bonhomme vers à pris le chemin de Tatooine pour choisir son ami Mandalorien. En effet, Grogu n’est pas un débutant Jedi, il a déjà 50 ans passés et connaît le pouvoir de la force. Luke Skywalker l’a lui-même dit, il ne pourra rien lui apprendre de plus.

Par-dessus le marché, l’attachement de Grogu pour mando est trop fort, il ne pourra rien étudier sans la présence de son binôme.