L’incroyable sosie de l’Arnaqueur de Tinder !

Un documentaire ahurissant

Trois femmes ont été invitées par Netflix pour parler des terribles arnaques dont elles avaient été les victimes. Le voleur ? Un homme faussement riche rencontré sur Tinder.

Un arnaqueur de haut niveau

Simon Leviev, maintenant connu sous le nom de l’Arnaqueur de Tinder, a arnaqué plusieurs femmes après avoir faussé des relations avec elles. L’Israélien a escroqué Cecille Fjellhoy, Ayleen Charlotte, et Pernilla Sjoholm, qui racontent dans le documentaire avoir perdu de grosses, voire énormes, sommes d’argent. Elles partagent des témoignages bouleversants sur leur expérience face à ces terribles arnaques.

La diffusion du documentaire a eu tout de même l’avantage que Leviev soit banni de l’application de rencontre, sur laquelle il avait toujours un compte. De plus, plusieurs accusations de fraude lui sont tombées dessus.

Encore un gros succès pour Netflix

Le documentaire a fait un carton total sur la plateforme américaine, rencontrant un large public. Les séries, films et documentaires sont souvent des réussites qui plaisent beaucoup. Ces derniers sont très fréquemment commentés sur les réseaux sociaux par de très nombreux internautes, ce qui contribue grandement au succès des programmes.

L’Arnaqueur de Tinder, ou The Tinder Swindler en version originale, le film retraçant cette histoire, est disponible sur la plateforme.

Le sosie parfait de l’Arnaqueur ?

Un influenceur populaire a récemment eu une large vague d’attention. Et pour cause, de nombreux internautes ont relevé une ressemblance étonnante et évidente avec Simon Leviev. Il a réagi à la polémique.

Simon Leliev bouge de là s’il te plaît, j’arrive plus à matcher sur Tinder ou sinon on me demande où est mon jet privé 🥲 #TheTinderSwindler @NetflixFR pic.twitter.com/CBZS1rorGY — Johan Ftc (@Johanftc) February 21, 2022

Un style semblable à l’Arnaqueur

Johan, plus connu sous le pseudo de Jolidjo sur les réseaux sociaux, a posté une vidéo, dans laquelle il réagit aux commentaires qu’il a reçus de certains internautes. Il a été comparé à de multiples reprises à Simon Leviev. Le Français est effectivement assez ressemblant, notamment en raison de ses lunettes, de ses cheveux bruns et de sa courte barbe. Il s’amuse alors :

Apparemment je ressemble à l’Arnaqueur de Tinder. Vous me dites ça sous toutes mes vidéos. […] Même sur Tinder on me dit ça ! Donc certains ressemblent aux acteurs de Elite c’est trop cool, et moi je ressemble à l’Arnaqueur de Tinder !

De nombreuses réactions d’internautes

Cette vidéo n’a fait que multiplier les commentaires alors que la vidéo fait le buzz sur TikTok et les autres réseaux sociaux du jeune homme. De nombreuses remarques sont apparues sous ses publications comme “On ne me la fait pas à l’envers, tu es le vrai Simon Leviev”, ou “Quelle ressemblance c’est dingue”. Certains ont bien rigolé de cette ressemblance troublante : “Tu me dois 132 000 €“ ou encore “Bon courage pour tes matchs sur Tinder’ pouvait-on lire. Il semble clair que Johan va encore subir ses taquineries pendant quelque temps. Espérons toutefois qu’il ne s’inspire pas de son sosie…