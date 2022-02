Coup dur pour Alexander Zverev...

Un comportement inapproprié

Le pétage de plombs de Zverev n’est pas passé inaperçu, le joueur risque gros pour sa carrière…

Une défaite mal digérée

Une défaite lors d’un match en double avec son compagnon brésilien Marcelo Melo a fini par un comportement totalement déplacé de la part du 3ᵉ meilleur joueur au classement mondial des tennismen. Zverev a effectivement frappé plusieurs fois à l’aide de sa raquette sur le siège de l’arbitre du match. Un geste regrettable, de la part d’un sportif en plein essor.

😱😱😱 Oh le pétage de plombs ! Zverev craque à Acapulco après sa défaite en double et s'en prend violemment à l'arbitre… #HomeOfTennis pic.twitter.com/zzmsSCDeI0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 23, 2022

Une soirée du 22 février à vite oublier. C’est donc la fin de l’aventure pour l’Allemand dans cet ATP d’Acapulco. La victoire de Glasspool et Heliövaara est d’autant plus légitime. Zverev voit une faute que l’arbitre n’a pas accordée, les tensions montent et le joueur s’en prend directement à la chaise de l’arbitre.

Une disqualification méritée

Zverev a craqué quand il a compris que l’arbitre avait accordé le point aux adversaires. Sur cette avant-dernière balle, il craque complètement et insulte le juge du match. Un ace termine le match et fait craquer le joueur, qui n’était plus maître de la situation. La colère a pris le dessus.

Les images sont claires, on voit l’Allemand frapper trois fois la chaise de l’arbitre du match. Après une insulte, il frappe un dernier coup violent et effraie l’arbitre. Ces gestes sont bien sûr interdits au tennis, les sanctions seront bientôt annoncées, Zverev risque gros sur ce coup-là.

Pas d’exception pour le numéro 3 mondial

Mercredi, les organisateurs du tournoi ont annoncé leur verdict sur l’issue du tournoi pour Zverev. Une disqualification pour conduite antisportive sera la sanction dont il écopera pour l’instant. Une décision unanime, qui n’a pas mis longtemps à être prise.

En outre, si le premier vice-président, chargé des règles et compétitions, détermine qu’il s’agissait d’une infraction particulièrement néfaste au bon déroulement du tournoi ou portant préjudice à l’intégrité du sport, il peut envisager des sanctions supplémentaires

Le champion allemand s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a confié s’être excusé en privé à l’arbitre du match. Il s’excuse également une fois de plus pour ces agissements inappropriés. De simples excuses ne suffiront certainement pas à le faire pardonner, les fans sont choqués du comportement de la star.

Ça n’aurait pas dû arriver, je n’ai pas d’excuse. Je demande pardon à mes fans, au tournoi et à ce sport que j’aime. Comme vous le savez, je donne tout sur le court. Mardi, j’en ai trop donné

À seulement 24 ans, la star va prendre du recul sur la situation, afin de réfléchir aux actes qu’il a commis durant ce duo au Mexique. Le but est simple, ne pas retrouver la terre battue tant qu’il ne maîtrise pas complétement la colère qu’il contient. Ces comportements sont souvent retrouvés dans le monde du tennis, comme Benoît Paire et son célèbre accès de colère. Des gestes à éviter pour ne pas apprendre aux plus jeunes à les reproduire.