La meilleure astuce TikTok pour son rouge à lèvre

Pour un maquillage des plus tendance, votre bouche est l’élément à ne pas négliger. En effet, après la réalisation de votre teint, de vos yeux, il ne reste plus que votre bouche. Attention, si vous décidez d’accentuer vos yeux, vous allez réaliser quelque chose de simple et discret pour ne pas charger votre maquillage. Toutefois, il existe de nombreuses techniques très à la mode en ce moment pour obtenir des lèvres magnifiques dont une astuce sur TikTok qui se démarque.

Comment trouver le rouge à lèvre idéal ?

La couleur de votre rouge à lèvre n’est pas à prendre au hasard. En effet, si vous souhaitez avoir le meilleur maquillage, il faut prendre le rouge à lèvre qui vous correspond. C’est pourquoi, avant de faire ce choix, il faut prendre plusieurs critères en compte.

Les critères à considérer

Pour sublimer votre bouche et donner ce côté sensuel, le choix de teinte va être important selon l’événement. Si vous vous rendez au travail, nous vous conseillons plutôt un maquillage soft et discret avec des teintes nudes ou orangées.

En revanche, dans le cas où vous partez en soirée, des couleurs plus intenses comme le rouge peuvent ressortir davantage.

Bien sûr, votre âge aura également de l’importance sur la teinte à choisir, car le maquillage sera forcément différent. Souvent pour un public jeune, il est facile d’oser des couleurs un peu plus sophistiquées alors qu’en vieillissant les couleurs neutres sont plus avantageuses.

Ensuite, votre carnation est un élément à considérer. En effet, si vous avez une peau claire, il est conseillé d’opter pour des teintes claires pour votre rouge à lèvre. En revanche, avec une peau mate, vous pouvez oser des couleurs plus vives.

La saison joue aussi, en été, très fréquemment les nudes ou gloss sont de sortie alors qu’en hiver, des couleurs plus foncées, plus sophistiquées peuvent être tentés.

Toutefois, une technique rapide et simple à réaliser permettrait de trouver sa teinte parfaite.

La technique insolite d’une influenceuse TikTok

D’après la TikTokeuse @yokenzieb, elle a créé une technique infaillible pour dénicher la bonne couleur pour ses lèvres.

Pour réaliser cette astuce beauté, il vous faudra un crayon à sourcils et également un blush. Des éléments que vous avez sûrement déjà chez vous et qui ne nécessitent pas l’achat de nouveaux produits.

Selon l’influenceuse, vous devez tracer le contour de vos lèvres avec le crayon à sourcils et ajouter votre blush sur le centre de votre bouche.

Pour un résultat optimal, le mieux est d’ajouter une couche de gloss transparent pour unifier le tout.

La plateforme des astuces beautés

Le réseau social TikTok propose une multitude de contenus. Les astuces beauté avec des tutos et explications sont en nombre sur l’application et nous font découvrir de nouvelles façons d’obtenir le résultat souhaité.

On peut voir, par exemple, une autre manière de se boucler les cheveux qu’avec un boucleur. Cette fois, on va utiliser une paire de chaussettes.

Toutes les techniques pour optimiser son temps et apporter un résultat au top.