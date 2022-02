Un A380 condamné va connaître un avenir étonnant

Les A380 seront bientôt mis hors circulation. Si grand nombre d’entre eux seront recyclés, l’un des modèles va connaître un avenir bien différent.

Le plus gros avion de l’histoire, avec ses quatre réacteurs et son double pont, va être réinvesti pour votre décoration d’intérieur. Depuis 2007, 251 avions ont été commandés et livrés. Chacun de ces exemplaires pèse 276 tonnes à vide. Comment faire pour recycler ces géants du ciel ? Airbus a décidé de les désosser entièrement, afin de leur offrir une seconde jeunesse. Cependant, les férus d’aviation et les amateurs de décoration d’intérieur pointue seront ravis de cette nouvelle : une vente aux enchères sera organisée pour un lot de pièces détachées, ouverte à tous.

Si vous souhaitez agrémenter votre demeure d’un escalier, d’un siège, des réacteurs ou même d’une porte de l’A380, cela est possible. Tous les éléments mis en vente proviendront d’un A380 de la compagnie Emirates, installée à Dubaï. Elle était le client le plus important d’Airbus quant au modèle de l’A380, et est celle qui en possède qui volent encore.

L’un des gros oiseaux a arrêté ses vols en 2020. Airbus a décidé d’en faire la pièce centrale d’une vente aux enchères bien particulière. Les fonds récoltés iront à la fondation Airbus, et à l’association dédiée au patrimoine aéronautique AIRitage.

500 pièces seront mises en vente, du 23 au 25 juin prochain. Les enchères se dérouleront en même temps en physique et en ligne. La société l’a promu, en écrivant par le biais de Twitter :

De quoi attirer tous les amateurs de l’engin et ceux qui souhaitent une pièce très originale. Toutes proviendront du même appareil. Certaines pièces, par symbole ou par prestige, seront vendues à des prix sûrement très élevés, qui ne repousseront sûrement pas les passionnés.

Treat yourself to a piece of history: be the first to own a part of an #A380, an aeronautical icon and the first new aircraft of the 21st century. https://t.co/fpUz4RWuHo@AirbusFdn @TarmacAerosave pic.twitter.com/URHEwmF8cw

— Airbus PRESS (@AirbusPRESS) February 19, 2022