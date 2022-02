Cette actrice veut jouer dans True Détective !

Les séries sont de plus en plus regardées de nos jours grâce aux plateformes de streaming et à la possibilité de les visionner à n’importe quel moment. Il n’est plus indispensable d’attendre leur diffusion à la télévision, et certaines se sont donc fortement développées. Un thème qui possède un grand nombre d’adhérents est évidemment les enquêtes policières, qui incluent forcément du suspense et de la réflexion. Mais, comme on le disait, beaucoup de séries optent pour ce thème, alors comment la série True Detective va pouvoir sortir son épingle du jeu ?

Congrats to Mahershala Ali on his #SAGAwards nomination for "Male Actor in a Television Movie or Limited Series" for #TrueDetective. pic.twitter.com/eFuEKAoINP — True Detective (@TrueDetective) December 11, 2019

True Detective : la série fonctionne-t-elle ?

Alors que la première saison datant de 2014 avait reçu de très bonnes critiques, les deux saisons suivantes n’ont pas fait l’unanimité.

Un maigre souvenir pour les téléspectateurs

Malgré le récit d’une enquête qui laissait potentiellement penser à une série déjà vue et revue a réussi à séduire le public. En effet, le réalisateur Nic Pizzolatto a créé un univers passionnant et mystique, alors lorsqu’en 2015, il annonce l’arrivée de la saison deux, le public est impatient.

Mais, la saison deux n’a pas convaincu les téléspectateurs. Cette nouvelle saison ne semble rien apporter de plus que la précédente et déçoit, malgré une bonne lancée sur la première saison.

La pause de 4 ans avant la saison 3 a porté préjudice à la série qui après un mauvais point sur sa dernière saison s’est effacée peu à peu de la mémoire des téléspectateurs. Cependant, le réalisateur a considéré les critiques sur la précédente saison et a apporté les réponses nécessaires dans cette saison 3 qui a tout de même encore du mal à retrouver son succès passé.

L’arrivée d’une actrice pour dynamiser la série

Un élément dévoilé par le site internet The Illuminerdi pourrait bien être la clé pour dynamiser la série. Il a annoncé que la célèbre actrice Jodie Foster serait dans le casting de True Detective pour la prochaine saison.

Avoir la présence d’une actrice oscarisée donnerait plus de visibilité à la série, notamment si la jeune femme occupe l’un des deux rôles principaux.

Jodie Foster est connue pour son rôle dans Hannibal Lecteur, dans lequel elle devait l’interroger sur ses effroyables crimes ou encore dans le Silence des Agneaux.

Cependant, la chaîne de diffusion HBO en charge de la série n’a pas confirmé cette information. Il reste donc à attendre que cette annonce soit validée.

Bientôt la saison 4 ?

Depuis la saison de 2019, la série n’a toujours pas annoncé la diffusion de sa quatrième saison. Actuellement, elle se trouve en phase de préproduction et devrait être seulement prévue au tournage pour automne prochain.

Les fans devront mettre leur mal en patience, car la saison 4 n’arrivera pas avant 2023.

Mais, attention, on connait tout de même une information qui pourra vous plaire. L’action de la série va se dérouler en Arctique, de quoi surprendre les téléspectateurs.