Les révélations d’un artiste sur l’absence de Jean-Jacques Goldman

Les Enfoirés, cette grande association caritative créée par Coluche en 1986 perdure chaque année. Cet événement consiste à regrouper des artistes sur scène afin que les bénéfices soient redistribués au profit de l’association des Restos du Cœur. Chaque année, les artistes se réunissent bénévolement autour d’un show, mais avec la crise sanitaire que le monde a connue, les restrictions ont été nombreuses et certaines ont de lourdes conséquences sur l’événement.

Alors que Jean-Jacques Goldman est une figure emblématique de la création de cet événement devenu désormais annuel, l’artiste manque à l’appel. La chanson des Restos du Cœur a d’ailleurs été écrite par l’artiste à la demande de Coluche. Après la disparition du créateur, le chanteur devient le chef d’orchestre de l’événement.

Cependant, en 2016, Jean-Jacques Goldman décide de quitter l'aventure après 30 ans chez les Enfoirés. Il donne les raisons de ce départ :

On prépare la relève depuis quelques éditions aux Enfoirés. Une équipe rajeunie prend de plus en plus les choses en main et de jeunes artistes s’impliquent. 2016, à 65 ans et après 30 ans d’Enfoirés, je crois qu’il est temps de passer la main. Je n’ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission.