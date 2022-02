Lille : Soyez prudent si vous vous rendez dans ce lieu...

Une méthode peu discrète

Ce mardi 22 février, un homme soupçonné de voyeurisme a été interpellé au centre commercial des Tanneurs.

Des agissements grossiers

D’après les services judiciaires, l’homme interpellé n’en était pas à son coup d’essai. Durant le mois de février, il aurait filmé plusieurs femmes dans les mêmes toilettes. Une manière d’agir particulièrement étrange, il s’immisçait dans les toilettes pour femmes, avant de se poster dans une cabine.

👮‍♀️ – Un homme a été interpellé, mardi 22 février 2022, soupçonné d'avoir filmé à plusieurs reprises des femmes dans les toilettes du centre commercial les Tanneurs à Lille. pic.twitter.com/j31ZmfVuXA — INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) February 24, 2022

Ensuite, il passait son bras par-dessus la séparation pour filmer les dames pendant un moment si intime. Les agents de sécurité ont repéré les agissements de l’individu, et l’ont interpellé et gardé en attendant que les forces de l’ordre prennent le relai. Ce n’est pas la première fois qu’il est accusé de tels gestes, l’homme aurait déjà été accusé de voyeurisme aggravé.

Des cas similaires dans la ville

Il devient malencontreusement nécessaire d’être de plus en plus prudent. Des cas similaires ne cessent d’être recensés. Des actes de voyeurismes qui ne rassurent pas les touristes, ni les habitants de la ville. En effet, même les agents de sécurité se doivent d’être prêts à intervenir à tout moment. De plus en plus d’hommes se cachent dans des endroits discrets pour filmer ou simplement regarder des femmes dans leur moment le plus intime.

Un acte déplorable qui revient trop souvent, surtout dans les centres commerciaux. De tels lieux sont les proies les plus fréquentes, car le niveau d’affluence est très élevé.

Le centre des Tanneurs, lieu rénové et chaleureux

Ce bâtiment longtemps laissé de côté commence à retrouver un succès notable. Un beau projet lillois pour redynamiser le quartier.

Un food court

De nombreuses enseignes alimentaires sont installées dans le centre commercial des tanneurs. En effet, le choix est varié, il comprend un bar à sushis, des spécialités portugaises ou encore un restaurant de poutines. Des spécialités des quatre coins de la planète sont disponibles pour des prix très raisonnables.

Le décor est moderne, l’odeur est particulièrement enivrante et l’ambiance y est chaleureuse. Le lieu ressemble plus ou moins à une cantine géante, où il suffit de commander puis trouver une table en attendant que le repas se prépare.

Un projet de redynamisation

La ville de Lille s’est concentrée sur la rénovation du lieu pour offrir une vraie expérience aux consommateurs. C’est chose faite, les clients peuvent déguster des spécialités avant de faire leurs courses dans un Monoprix. Un endroit devenu attractif alors qu’il était trop peu fréquenté ces dernières années.



Les circonstances sanitaires ont permis à la structure de faire des travaux pour donner un aspect moderne au lieu. De quoi faire venir du monde. Des commerçants de toutes sortes proposent des services bien différents, pour proposer de tout aux clients les plus curieux.