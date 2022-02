Les tigres de Fort Boyard quitteront l’émission dès l’été prochain

La fin des tigres de Fort Boyard

Dès l’été prochain, les tigres vont disparaître du fort. Et pour cause, la production de l’émission a décidé de suivre un “mouvement de fond sociétal ».

Suivre un mouvement sociétal

La production de l’émission a fait une annonce qui risque de décevoir les téléspectateurs, mais qui s’explique très facilement :

Comme nous l’avons déjà déclaré nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être des tigres mais également des autres animaux présents sur le Fort. Nous sommes tout aussi attentifs à nos téléspectateurs et nous avons constaté une évolution des mentalités quant à la présence des tigres dans Fort Boyard.

Une loi contre la maltraitance animale était adoptée il y a quelques temps par le parlement, qui avait déjà annoncé le départ des tigres : “Quel serait son avenir ? Comment allait-il pouvoir prendre soin de ses félins s’il n’a pas plus les moyens de le faire ? » Il fallait donc trouver une solution pour le futur des tigres.

🚨ALP & @Francetele vont consacrer 1 somme permettant aux tigres de #FortBoyard de continuer à recevoir ts les soins nécessaires & leur permettre d’avoir 1 fin de vie ds le respect de la dignité animale qui nous est chère. Grâce à cette certitude leur retrait aura lieu dés 2022. pic.twitter.com/XmJqzMbmxA — ALPfr (@Alpfr) February 24, 2022

Un bel avenir déjà prévu ?

Toutefois, l’émission ne voulait pas laisser ses tigres sans un bel avenir déjà assuré : “Nous ne voulions pas abandonner notre partenaire de longue date et ses tigres à un triste sort. Après en avoir discuté avec notre éleveur-dresseur et en étroite collaboration avec France Télévisions, ALP et France Télévisions vont consacrer jusqu’à leur fin de vie, une somme permettant aux tigres de Fort Boyard de continuer à recevoir tous les soins nécessaires et leur permettre d’avoir une fin de vie dans le respect de la dignité animale qui nous est chère. »

Ainsi, puisque l’avenir des félins était assuré, en accord avec l’éleveur des tigres Thierry Leportier, les animaux ont pu être retirés de l’émission sereinement. La productrice Alexia Laroche-Joubert :

Nous allons lui verser une somme très importante qui lui assure la nourriture et les soins des tigres jusqu’à ce que nous avons prévu d’être leur mort naturelle.

Les tigres étaient censés rester dans le programme jusqu’à 2024.

Qu’en est-il du futur de l’émission ?

Chaque année, Fort Boyard se renouvelle pour proposer à son public un divertissement sans faille. Des nouveaux personnages, des personnalités iconiques et des épreuves toujours plus folles font le succès depuis de multiples années, auprès d’un public très large sur plusieurs générations. L’émission au casting toujours alléchant permet d’offrir de belles sommes d’argent chaque semaine à des associations caritatives.

Les tigres quittent définitivement #FortBoyard. Une évolution historique pour la prochaine saison ! Le point dans notre article. https://t.co/EdJwq3Bjrn pic.twitter.com/TMu5VNM5DR — Fort Boyard (@FortBoyardFr) February 24, 2022

L’émission a tenu à rassurer les fans, l’esprit des tigres sera éternellement présent sur l’île, ils faisaient partie intégrante du programme et de son folklore depuis 33 ans.

Pour l’instant, Alexia Laroche-Joubert n’est pas encore sûre de ce qui remplacera les tigres. Elle a confié être “en pleine réflexion artistique”. Reste à voir ce que l’on pourra retrouver dans la prochaine édition cet été. L’émission saura rebondir pour apporter à tous les téléspectateurs.