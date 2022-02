Ces habitudes beauté à ne pas faire après 50 ans !

Prendre de l’âge, c’est aussi s’adapter à une nouvelle hygiène de vie. Cela inclut donc de nouvelles astuces beauté et des habitudes à ne plus faire, passé un certain âge. Il faut bien considérer tous les produits qui vous correspondent et qui sont adaptés à votre peau. En effet, nos habitudes sont différentes si l’on a 20 ans et 50 ans. Ici, nous vous donnons toutes les astuces et tous les conseils pour faire rayonner votre beauté et paraître plus jeune.

Choisir le bon maquillage

Commençons par le teint. Il est vrai que l’utilisation d’un fond de teint peut nous donner bonne mine, voire améliorer l’aspect de notre peau. Toutefois, après un certain âge, cette dernière n’est plus aussi lisse et élastique. Il convient alors d’utiliser un fond de teint léger qui n’alourdira pas celle-ci. Privilégiez l’utilisation d’un fond de teint fluide, une CC crème ou une BB crème.

Rachel True : Ses 3 secrets pour paraître JEUNE à 50 ans ! https://t.co/ThvNQ4Eoti pic.twitter.com/edPHpOY6Fv — Femmedinfluence💠 (@femmedinfluence) February 1, 2017

De la même façon, n’utilisez pas de “bronzer”, autrement dit de la poudre de soleil. Certes, un teint hâlé pour paraître bronzé.e, attire. Cependant, cette poudre est trop foncée, donc elle vous donnera un teint terne. Pour avoir bonne mine, optez plutôt pour l’utilisation d’un blush de couleur rose. Commencez l’application sur vos pommettes en remontant légèrement vers les tempes.

Pour un regard lumineux

Pour avoir un regard soigné, votre crème contour des yeux devient un indispensable dans votre routine. En effet, l’épiderme autour des yeux est fin. C’est ainsi la partie du visage qui a tendance à se rider facilement. Par ailleurs, lorsque vous faites des masques ou exfoliants, évitez à tout prix le contour des yeux. Vous risquez de fragiliser cette partie de la peau.

Rien de mieux qu'un #soin contour des yeux frais pour réduire #poches et #cernes. Les effets décongestionnants et tenseurs sont décuplés par le #froid. Effet immédiat après application! 👁️ pic.twitter.com/IkxfoPC5BR — Beautigloo (@beautigloo) May 20, 2018

Pour ce qui est du maquillage, n’alourdissez pas votre regard en mettant beaucoup de mascara, de crayon noir et fard à paupières noir. Optez pour un maquillage léger et des couleurs claires. L’utilisation de fards à paupières mattes est recommandée pour obtenir un effet lissant. En effet, certaines couleurs, notamment celles qui sont nacrées, rendent visibles vos rides.

Concernant l’hydratation du visage

Une belle peau est aussi synonyme d’une bonne hydratation. Toutefois, après 50 ans, il convient de booster celle-ci et d’utiliser plusieurs soins raffermissants pour prévenir le vieillissement de la peau. Cela vous garantira une peau élastique et davantage ferme.

Par ailleurs, n’utilisez surtout pas une crème grasse. Cette dernière n’allègera pas votre visage et fera ressortir les rides. Tout comme le fond de teint, privilégiez un produit léger et un fluidifiant matte !

Pour une belle bouche

Avec le temps, les lèvres perdent de leur volume. Par ailleurs, tout comme le contour des yeux, la peau autour des lèvres est fragile. Lorsque vous faites des masques et des gommages, évitez-la au maximum. Cela permettra d’éviter un vieillissement de la peau.

Pour le maquillage, comme pour le reste, optez pour des couleurs légères et non sombres. Pas besoin de chirurgie esthétique, vous pouvez notamment utiliser des rouges à lèvres à l’aspect brillant pour de belles lèvres pulpeuses.

Vous savez tout sur les astuces beauté à ne pas faire après 50 ans. Vous l’aurez compris, il convient principalement d’opter pour un maquillage léger. Utiliser des produits adaptés et renforcer l’hydratation de sa peau est désormais indispensable.