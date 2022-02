Zoë Kravitz : l’actrice de The Batman au bras de Robert Pattinson

La nouvelle adaptation tant attendue de The Batman sort très prochainement au cinéma. Pour une diffusion prévue le 2 mars, les acteurs font actuellement la promotion du film et se rendent à certaines avant-premières dont le cinéma BFI IMAX Waterlo à Londres. Cette apparition laisse, d’ailleurs place à de nombreux commentaires.

La promotion de The Batman

Après le retour de la trilogie de Batman par le réalisateur Christopher Nolan, le personnage appartenant à l’univers de DC Comics n’était pas revenu depuis 2012. C’est avec le regard neuf du réalisateur Matt Reeves que nous allons pouvoir retrouver Batman et la ville de Gotham City.

Les acteurs réunis pour l’avant-première

Ce Batman semble unique, d’ailleurs, l’acteur Colin Farrell avait donné son avis sur cette version.

J’ai regardé les films de Batman avec mes enfants, mais ce script est quelque chose de vraiment original. On peut y voir des références aux autres versions, mais c’est tout de même très original. On s’appuie sur la mythologie du personnage, Bruce Wayne, Batman et Gotham. Mais cela ressemble à un traitement et une version que je n’ai pas vu auparavant. Matt Reeves a fait un travail incroyable pour garder une forme de familiarité tout en étant totalement unique et nouveau. C’est vraiment excitant d’en faire partie…

Le choix de la production pour le célèbre personnage de Bruce Wayne a créé de nombreuses controverses. En effet, ayant choisi Robert Pattinson comme rôle principal, le public était mitigé au premier abord. L’acteur connu pour des rôles bien différents n’était pas celui auquel on aurait pu penser, de plus le physique de l’acteur a soulevé une question pour ce rôle. En revanche, après quelques interviews et photos de la transformation du jeune homme, les avis ont vite évolué.

Pour le lancement, les acteurs passent de ville en ville pour faire la promotion de leur film. Évidemment, parmi tous les acteurs présents, lors de l’événement à Londres Zoë Kravitz et Robert Pattinson se démarquent.

Zoë Kravitz fait sensation

Malgré la présence de Robert Pattinson, c’est Zoë Kravitz qui interprète le rôle de Catwoman a brillé de mille feux. En effet, la jeune femme si charismatique est apparu vêtue d’une magnifique robe noir Saint Laurent. Une robe avec un décolleté et un dos nu qui laissait apparaître ses nombreux tatouages.

Son total look black correspond totalement à son personnage.

The Bat and the Cat takeover London at the UK Special Screening. 🇬🇧 🦇 pic.twitter.com/IXTBZ4ldGd — The Batman (@TheBatman) February 23, 2022

Une complicité évidente

Évidemment, ce duo a laissé place à l’imagination des téléspectateurs qui ont d’ores et déjà lancé la rumeur d’un grand rapprochement entre Batman et notre Catwoman.

En effet, les deux acteurs avaient déjà montré leur appréciation commune, mais lors de l’avant-première de Batman à Londres, les deux acteurs s’affichent plus que complices.

Cependant, les fans vont être très déçus s’ils s’attendent à une histoire d’amour romantique tel que Tom Holland et Zendaya dans Spider-Man.

Les deux acteurs sont, en effet, déjà pris, Robert Pattinson avec le mannequin Suki Waterhouse et Zöe Kravitz avec l’acteur Channing Tatum.

La relation qu’entretiennent les deux acteurs est donc simplement amicale.