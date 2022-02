Dembélé moqué une fois de plus par les supporters barcelonais

Un match maîtrisé

Les Barcelonais n’ont rien à se reprocher, ils ont été bons tout le long du match. Une belle performance globale de la part des Blaugranas.

Un nouveau souffle

Les Barcelonais ont su montrer leur supériorité lors de ce match de barrage les opposants à Naples. Le collectif, toujours emmené par Xavi, a triomphé sur le score net de 4-2. Une performance générale très convaincante, qui a prouvé que le collectif retrouve progressivement une certaine dynamique. Des progrès notables qui ne font qu’encourager les joueurs catalans.

Xavi a indiqué qu’Ousmane Dembélé avait oublié son maillot au vestiaire au moment où il devait entrer en jeu. 😅 (via @BarcaUniversal) pic.twitter.com/ZsxckBpPLz — Actu Foot (@ActuFoot_) February 24, 2022

Aubameyang et ses hommes n’ont pas parfaitement joué le match, même si leurs performances restent très correctes. Même Jordi Alba et Gérard Piqué ont participé au rendement offensif de qualité qui a été proposé. Un évènement rare pour le souligner, étant donné que ces deux profils sont connus pour leur apport défensif essentiellement.

Quel avenir pour Dembélé ?

Dans une interview, Aubameyang avait avoué avoir demandé à son coéquipier de terminer la saison au club. Une demande dans le but de profiter de leur complicité, qu’ils ont fait naître à Dortmund en Bundesliga. L’ailier français ne s’est pas encore exprimé sur le sujet depuis l’échec de son départ. Aucun contrat n’est encore signé avec les Catalans, on le voit donc mal rester chez les Blaugranas.

Quelques pistes solides seront vite proposées au tricolore, on sait tout l’intérêt que porte Thomas Tuchel à son petit protégé… En attendant les avancements, Dembélé finira bel et bien sa saison avec le FC Barcelone avant de rejoindre une quelconque équipe.

Une étourderie amusante

La communauté s’est bien moquée de l’attaquant, qui a oublié d’enfiler un maillot pour rentrer sur le terrain en fin de match.

Oublier l’inoubliable

Xavi reprend espoir et n’exclut pas l’idée de faire rentrer plus souvent son ailier. C’est vers la 70ᵉ minute que le technicien espagnol se décide et laisse Dembélé faire part de sa créativité. Toutefois, un petit contretemps est survenu au même moment. Tout ne s’est pas passé comme prévu, étant donné que le Français ne disposait pas de maillot sous sa chasuble.

Une erreur bête, qui a retardé son entrée dans le cours du jeu. On souhaite savoir comment est-il possible qu’une telle erreur puisse être faite. De plus, Xavi l’a bien confirmé lors de la conférence de presse, c’est bien un oubli qui a retardé l’entrée en jeu de la star.

Des moqueries instantanées

Il a fallu peu de temps pour apercevoir les premières réactions sur Twitter. Nombreux ont été ceux qui se sont moqués du Français. Depuis son arrivée au club, il est la source de divertissement préférée des fans. Lors de sa présentation, il avait déjà suscité les rires en enchaînant des dribbles complétement ratés. On souhaite découvrir quelle sera la prochaine bourde du joueur…