Pourquoi la finale de Ligue des champions se fera au Stade de France ?

Ce n’est donc pas en Russie que se déroulera la finale de Ligue des champions pour la saison 2021-2022. Une annonce peu surprenante, en raison du contexte actuel.

Les troupes russes ont commencé à envahir le sol ukrainien. Un choc pour le monde entier, qui prend des proportions allant jusqu’à affecter le monde du sport. Le match de Champions League prévu en Russie n’aura finalement pas lieu là-bas, pour des raisons évidentes.

C’est un stade de la ville de Paris qui fera office de remplaçant et accueillera les deux équipes susceptibles de remporter le trophée. Une première depuis 2006, lorsque le Barça l’avait emporté sur les Gunners. Une annonce rapide pour éviter toute attente. Bonne nouvelle pour la capitale Française, ravie d’accueillir un évènement d’une telle ampleur.

L’UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française. Merci à Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à faire jouer en France le match le plus prestigieux du football interclubs européen à un moment de crise sans précédent