Manchester City construit son stade dans le métavers

Si le club anglais souhaite rejoindre le métavers, c’est notamment pour suivre les tendances qui émanent récemment, et pour plaire à ses supporters.

Le champion d’Angleterre en titre Manchester City semble prêt à conquérir un nouveau terrain. Et c’est d’ailleurs une première mondiale : le club va reproduire l’Etihad Stadium, son stade iconique dans le métavers.

Cela a pour ambition de permettre à tous les fans du club du monde entier de suivre les matchs de leurs joueurs préférés, depuis le confort de chez eux. Un point très positif pour les supporters ne pouvant se déplacer jusqu’en Angleterre, en fournissant une expérience inédite. De plus, il est nécessaire pour les clubs de s’adapter désormais aux nouvelles générations et aux nouvelles technologies, qui ont de fortes chances de se développer grandement.

Today, we announced a new global partnership with @SonyGroupGlobal which aims to develop new digital fan experiences that will be at the cutting-edge of global sport 🤝#ManCity | #FutureSony

— Manchester City (@ManCity) November 30, 2021