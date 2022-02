Stéphane Bern : la perte douloureuse d’un proche

Ce mercredi 23 février, l’animateur Stéphane Bern fait une terrible annonce auprès de ses abonnés. Il fait part de la disparition de son père. Alors qu’il a déjà perdu sa mère plusieurs années auparavant, l’animateur est très peiné par cet événement. Cependant, il peut compter sur le soutien des internautes avec leurs messages de bienveillance, ainsi que celui de son compagnon.

L’animateur affecté par la perte d’un proche

Stéphane Bern apprécié pour son charisme et sa grande gentillesse, il est l’un des animateurs les plus emblématiques. Présentateur de Comment ça va bien ou Secret d’Histoire, l’homme brille par sa culture et sa passion de l’histoire. Malheureusement, l’animateur traverse actuellement un mauvais moment dû au décès de son père.

Le décès de son père

Stéphane Bern entretenait une relation privilégiée avec son père. Ils étaient très proches et complices, ce qui n’était pas le cas dans la relation avec sa mère.

Sur son compte Instagram, il dévoile un beau message destiné à rendre hommage à son père.

Il était le meilleur des pères, à la fois fier de ses fils et inquiet pour nous, un homme de bien, un esprit cultivé et curieux de tout, l’élégance incarnée et doté d’un humour taquin, moqueur. Il a rejoint notre chère mère, trente ans après elle, lui ayant voué un amour inébranlable et inconsolable. J’ai eu cette chance d’avoir des parents qui ont fait de moi ce que je suis, me donnant tant d’amour mais aussi m’inculquant la rigueur, la discipline, le don de soi et le sens du devoir. Notre père Louis Bern (1931-2022) continuera de vivre dans le cœur et la mémoire des vivants.

Un message très touchant, rempli de bienveillance et d’amour.

Une relation particulière avec sa mère

Contrairement à la relation fusionnelle qui existait entre son père et lui, Stéphane Bern et sa mère étaient loin d’avoir une relation parfaite. En effet, l’animateur avec déjà avoué dans le programme Sept à Huit, les violences que sa mère lui a fait subir.

J’ai adoré ma mère, pour autant. Vous êtes dans une situation psychanalytique tout à fait intéressante. Vous aimez votre bourreau. Et en même temps, je ne lui en ai jamais voulu parce qu’elle m’a donné beaucoup d’amour et de tendresse aussi.

Malgré des actions impardonnables de la part de sa mère, l’homme aime tout de même sa mère.

Le message de son compagnon

Des messages de soutien pour l’animateur ont inondé la toile, mais dans tous ces messages, celui de son compagnon Yori Bailleres.

Je partage ta tristesse et ta peine comme connecté à ton cœur. Laisse-moi être l’épaule sur laquelle tu pourras pleurer, les bras qui pourront te réconforter, les yeux dans lesquels tu pourras te plonger… avec force, avec tendresse. Je suis là à tes côtés, mon amour, rien ne peut t’arriver. Non, plus rien

Un message très beau et doux. Stéphane Bern sait qu’il peut compter sur de nombreuses personnes dont son compagnon prêt à le soutenir dans cette épreuve.